"Israël a abandonné les Juifs de Russie", accuse le député Oded Forer

"Samedi, tous les billets ont été vendus en quelques minutes parce que les juifs veulent s'échapper de Russie"

"Le gouvernement israélien a abandonné la communauté juive de Russie", a déclaré lundi le député du parti israélien russophone Israel Beitenou, Oded Forer, qui est également président de la commission de l'intégration et des affaires de la diaspora à la Knesset. Selon lui, 13 000 familles juives attendent de faire leur alyah, alors que le gouvernement a annulé l'aide spéciale et les subventions destinées aux immigrants russes.

Miriam Alster/Flash90 Illustration - Nouyeaux immigrants en Israël

La principale critique de Forer envers le gouvernement concerne l'arrêt du programme d'alyah accélérée depuis la Russie. À partir de la fin du mois de juin, ce service ne sera plus disponible que pour les olim d'Ukraine. Un représentant du ministère de l'alyah et de l'intégration a affirmé, devant le comité, que la situation en Russie "n'a pas empiré au cours du dernier mois" et qu'il n'était donc "pas nécessaire" d'offrir aux Juifs de ces pays un service "inhabituel ou différent de ce qui existait auparavant".

La commission présidée par Forer a demandé la préparation d'un ensemble d'avions spécialisés pour rapatrier rapidement un grand nombre d'immigrants russes "avant qu'il ne soit trop tard". Selon le député Evgeny Sova du parti Israel Beitenou, la commission a souligné qu'"Israël ne devrait pas attendre le moment où il serait contraint d'envoyer des avions militaires pour les sauver".

Kirill KUDRYAVTSEV / AFP Panneau à l'entrée de la branche russe du bureau de l'Agence juive pour Israël (JAFI) à Moscou

"Nous devons investir des millions de shekels dans des mesures urgentes. Cette situation est plus dramatique qu'une guerre", a-t-il précisé. "Nous avons besoin de vols spéciaux. Samedi, tous les billets ont été vendus en quelques minutes parce qu'ils voulaient s'échapper de Russie. Nous devons nous mettre d'accord avec le gouvernement russe pour qu'il autorise les vols spéciaux", a-t-il ajouté.