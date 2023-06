"Je suis déterminé, et ils ne pourront pas me dissuader. La réforme doit passer", a affirmé le ministre après ces incidents

Réveillé mardi aux premières heures du jour par des opposants à la réforme judiciaire venus manifester devant son domicile, à Modiin, le ministre israélien de la Justice Yariv Levin a dénoncé la violence des protestations et l'inaction de la police.

"Ce matin, à cinq heures et demie, dans la rue près de l'entrée de mon domicile, l'entrée du parking de la copropriété a été bloquée, et un groupe violent de manifestants a brûlé des pneus et empêché la circulation. Un autre groupe s'est positionné à côté de la clôture de ma maison, avec des tambours, des mégaphones et des pancartes", a écrit le ministre sur Facebook. Selon lui, les manifestants n'étaient pas loin de "mettre le feu à un appartement". "Heureusement ou miraculeusement, cette fois ils se sont contentés de brûler des pneus sur la route et de bloquer la rue", a-t-il ajouté.

Yariv Levin s'en est également pris à la conseillère juridique du gouvernement, coupable, à ses yeux, de jeter de l'huile sur le feu. "La conseillère juridique du gouvernement, Gali Baharav-Miara, s'est empressée de prononcer un discours contre la réforme que je proposais. Elle et son adjoint, le docteur Gil Lemon, distribuent systématiquement des documents et des avis écrits et oraux, sans même m'en informer, afin de contrecarrer la politique que je mène. Ils l'ont fait une fois de plus pas plus tard qu'hier", a-t-il écrit.

"Les événements violents, les appels ouverts à la rébellion, les menaces et incitations à la violence, ainsi que la violence croissante contre ceux qui 'osent' tenir les promesses faites aux électeurs en soutenant la réforme, tout cela n'a pas reçu même un seul mot de commentaire public de la conseillère juridique du gouvernement et de son équipe." Le ministre a ainsi pointé "une justice à deux vitesses", qui garantit l'impunité aux manifestants coupables de violences, affirmant que cette attitude "nourrissait l'anarchie". Il a enfin réaffirmé sa détermination à faire passer la réforme. "La réforme du système judicaire est importante et nécessaire. Les scènes d'aujourd'hui l'ont prouvé une fois de plus. Je suis déterminé, et ils ne pourront pas me dissuader. J'accomplirai la mission que le public m'a confiée. La réforme doit passer", a-t-il conclu.

Même si six manifestants ont été appréhendés par la police après ces violences, le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir et le ministre des Finances Betsalel Smotrich ont également dénoncé "un deux poids deux mesures". "

Ces incidents ont eu lieu alors que le gouvernement a repris cette semaine ses travaux sur la réforme judiciaire, avec pour objectif de faire voter l'une des clauses phares du projet, celle sur la "raisonnabilité de la loi".