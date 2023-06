Israël a déjoué un projet de blanchiment d'argent du Hezbollah et de l'Iran

"L'État d'Israël fait face à des menaces complexes en matière de sécurité"

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a révélé mardi qu'Israël avait déjoué un projet de blanchiment d'argent du Hezbollah et de la Force Qods iranienne, qui opéraient en utilisant des monnaies numériques pour les Gardiens de la Révolution. Israël a confisqué des millions de dollars destinés aux organisations terroristes.

Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, s'est exprimé lors de la troisième conférence sur les crypto-monnaies organisée par le quartier général du ministère de la Défense chargé de la lutte économique contre le terrorisme.

"L'État d'Israël fait face à des menaces complexes en matière de sécurité depuis sa création. Au fil des années et des évolutions technologiques, les menaces changent. À la lutte constante et sans compromis contre le terrorisme - les terroristes et leurs commanditaires - s'est ajoutée une nouvelle arène de combat : la lutte contre les ressources qui sous-tendent le terrorisme, soit la lutte contre les fonds du terrorisme", a-t-il déclaré.

Nicole Laskavi/Ministère de la Défense Le ministre de la Défense Yoav Gallant

"Ces derniers mois, le ministère de la Défense, en coopération avec les services de renseignement et d'application de la loi, nous avons développé de nouvelles capacités qui ont permis d'obtenir des résultats significatifs sur ce front également", a-t-il ajouté.

"Je voudrais révéler ici pour la première fois qu'il y a quelques jours, une opération de grande envergure et sans précédent visant à mettre en échec un axe de financement du terrorisme utilisant des monnaies numériques a été menée. C'est le premier événement de cette ampleur qui a permis de déjouer une infrastructure dirigée par le Hezbollah et la Force Qods iranienne qui transférait des millions de dollars destinés à être utilisés par des éléments terroristes pour mener des attaques", a souligné le ministre.

Depuis le début de l'année, des membres du Hezbollah, de la Force Qods et des milices en Syrie ont utilisé des monnaies numériques pour recevoir des fonds de la part de tiers, principalement des changeurs de monnaie, contre lesquels des transactions illégales ont été effectuées.