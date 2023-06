Israël : un requin mako retrouvé mort sur une plage près de Césarée

Le requin mako est en grave danger d'extinction en mer Méditerranée

Un requin mako a été retrouvé mort mardi soir sur la plage de Maayan Zvi, près de Césarée. Un inspecteur de l'Autorité de la nature et des parcs d’Israël s’est rendu sur les lieux et a effectué des tests sur le squale pour tenter de déterminer les circonstances de sa mort et de son échouage sur la côte israélienne.

Le spécialiste a pu identifier l’animal comme étant un requin mako, appelé aussi requin-taupe bleu. Ce requin est considéré comme exceptionnellement hydrodynamique et contrairement à la plupart des autres squales, il est capable de maintenir une température corporelle supérieure d'environ 10°C à celle de l'eau.

Le requin mako est en pleine période de reproduction, qui se termine aux alentours de la fin juin. Pendant cette période, la pêche en mer Méditerranée est interdite par Israël, sauf autorisations définies par la direction générale des pêches du ministère de l'Agriculture.

Le requin-taupe bleu, espèce en grave danger d'extinction en mer Méditerranée, est considéré comme l'un des requins les plus rapides. Il peut atteindre une taille de quatre mètres et sa forme fuselée ainsi que ses larges fentes branchiales lui permettent d'atteindre rapidement des vitesses de l’ordre de 50 à 70 km/h et de faire des bonds hors de l'eau.