Le Financial Times appelle l'Occident à boycotter les produits israéliens

Le journal économique britannique estime que les alliés d'Israël doivent sanctionner la politique du gouvernement de Benjamin Netanyahou

Le journal économique britannique Financial Times a appelé mardi les États-Unis et l'Europe à sanctionner les produits israéliens fabriqués dans les implantations juives de Cisjordanie à la suite des émeutes menées par des extrémistes juifs dans des villes palestiniennes de Cisjordanie la semaine dernière.

"Un nouveau cycle de violence risque d'échapper à tout contrôle en Cisjordanie occupée. Les affrontements entre Israéliens et Palestiniens se sont multipliés depuis que le gouvernement ultranationaliste de Benjamin Netanyahou a pris ses fonctions en décembre", avance l'éditorial.

Nasser Ishtayeh/Flash90 Dommages causés aux maisons et aux voitures des Palestiniens par des extrémistes juifs dans le village de Turmus Aya, en Cisjordanie.

"L'effusion de sang a pour toile de fond les mesures prises par le gouvernement pour accélérer l'expansion des implantations israéliennes dans le territoire, ce qui attise les tensions et enhardit les 'colons' (...) Les démocraties occidentales doivent faire davantage pour demander des comptes au Premier ministre israélien", souligne encore le journal.

L'éditorial rappelle que les États-Unis ont déclaré qu'ils s'opposaient à la décision d'Israël de faire avancer les plans de construction en Cisjordanie. "Compte tenu de la gravité de ce qui se passe, Washington et les capitales européennes, qui considèrent pour la plupart que les implantations israéliennes sont illégales et soutiennent une solution à deux États, devraient adopter une ligne plus dure. Cela signifie qu'il faut menacer d'interdire les importations de biens produits dans les implantations et préciser que les entités israéliennes situées dans les territoires occupés ne seront pas traitées comme faisant partie d'Israël", selon l'éditorial.