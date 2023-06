Israël : un tribunal gèle l'évacuation d'un avant-poste établi après les attentats d’Eli

Betsalel Smotrich, également ministre délégué à la Défense, s’était opposé à l’évacuation de l'avant-poste ordonnée par le ministre de la Défense Yoav Gallant

Un tribunal israélien a ordonné ce jeudi de stopper l'évacuation de l'avant-poste de Hamor, établi en Cisjordanie après les attentats d’Eli de la semaine dernière. Cette décision est intervenue après une pétition présentée par les familles, qui demandait une application sélective sous réserve d'un dépôt de 50 000 shekels.

Flash90 Attentats à Eli

Le ministre des Finances Betsalel Smotrich, également ministre délégué à la Défense s’était opposé à l’évacuation de l'avant-poste ordonnée par le ministre de la Défense Yoav Gallant. Selon la répartition des pouvoirs au sein du ministère de la Défense, ce dernier a en effet le pouvoir de donner le feu vert à une telle évacuation pour raisons de sécurité.

La friction entre les ministres concernant l'évacuation s'inscrit dans la continuité de la répartition des pouvoirs au sein du ministère de la Défense, à l'origine de nombreuses tensions entre les deux hommes au cours des premiers mois d’activité de l’actuel gouvernement.

En février, Gallant et Smotrich ont signé un accord qui réglemente la question des pouvoirs au sein du ministère, selon lequel des représentants des deux ministres et des forces de sécurité doivent discuter collégialement des évacuations en Cisjordanie. La décision finale reste néanmoins entre les mains du Premier ministre.

Police Spokesperson Attentat à Eli

La semaine dernière, deux terroristes palestiniens ont ouvert le feu dans une station-service et un restaurant adjacents à l’implantation d’Eli. Elisha Antman, 18 ans, Harel Masoud, 21 ans, Ofer Fairman, 63 ans et Shmuel Mordoff, 15 ans, ont été tués et quatre autres Israéliens blessés. L’un des deux terroristes a été neutralisé sur place par un Israélien armé, et le second a été retrouvé et éliminé quelques heures plus tard par les forces de sécurité.