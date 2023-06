Cisjordanie : 20% des Juifs israéliens soutiennent les violences contre les Palestiniens

32% des citoyens juifs ayant voté pour la coalition actuelle ne s'opposent pas à ces actions

20 % des Juifs israéliens soutiennent les actes de violence contre les Palestiniens en Cisjordanie, selon un sondage publié par le Maariv ce jeudi, à la suite des récentes expéditions punitives menées par des extrémistes juifs dans la région. 68 % y sont à l'inverse fermement opposés.

Les données montrent que 32% des citoyens juifs ayant voté pour la coalition actuelle ne s'opposent pas à ces actions, contre 52% qui affirment le contraire. Parmi les électeurs des partis d'opposition, 87% sont opposés aux actes de violence, tandis que 7% les soutiennent.

Nasser Ishtayeh/Flash90 The damage caused to Palestinian homes and cars by Jewish settlers in the West Bank village of Turmus Aya.

L'enquête montre également un soutien plus élevé pour les violences parmi le public religieux par rapport à la population générale, mais même dans ce secteur, il y a une forte majorité d'opposition à ce phénomène.

AHMAD GHARABLI / AFP Des Palestiniens devant l'entrée d'une maison brûlée par des extrémistes juifs dans le village de Turmus Ayya près de la ville de Ramallah, le 23 juin 2023

Des émeutes ont éclaté la semaine dernière après un double attentat perpétré près de l'implantation d'Eli qui a fait quatre victimes. Des extrémistes juifs résidant dans la région ont vandalisé des biens et brûlé des dizaines de voitures dans des villes et villages palestiniens. Mercredi, quatre suspects impliqués dans ces violences ont été placés en détention administrative. L'establishment politique et militaire israélien a fermement condamné ces actes, tandis que le secrétaire d'Etat américain a fait savoir que les violences dans la région compromettent le rapprochement diplomatique entre Jérusalem et Riyad recherché par Washington.