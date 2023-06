Israël : 13 000 familles russes attendent de pouvoir faire leur alyah

La plupart des immigrants de Russie, environ 3 000 en juin, préfèrent immigrer grâce à la procédure normale

13 000 familles attendent d'immigrer en Israël depuis la Russie, rapporte le radiodiffuseur Kan, alors qu'il faut compter environ 8 mois pour obtenir un rendez-vous avec le consulat israélien.

Le gouvernement actuel a annulé le plan lancé par le gouvernement précédent pour l'immigration depuis les zones de combat en Europe de l'Est. Selon les données, environ 70 000 immigrants sont arrivés en Israël dans le cadre du programme, et seuls 4 % d'entre eux se sont révélés inéligibles à la citoyenneté israélienne et ont été renvoyés dans leur pays. Le ministre de l'Alyah et de l'Intégration Ofir Sofer a déclaré que "la décision de réduire les centres d'alyah (guichet unique) après un an et demi d'activité a été examinée avec les professionnels du ministère, et selon les données, la plupart des immigrants de Russie, environ 3 000 en juin, préfèrent immigrer grâce à la procédure normale de l'alyah contre un petit nombre seulement (200 immigrants) qui préfèrent la procédure rapide".

Photo by Miriam Alster/Flash90 , at Ben Gurion airport in central Israel on August 14, 2019.

Au cours des deux dernières semaines, seules une soixantaine de demandes ont été présentées à la procédure accélérée.

