Dans l'enseignement ultra-orthodoxe, le nombre d'étudiants devrait atteindre environ 1 342 000 en 2060

Une étude du Bureau central des statistiques israélien, publiée cette semaine, montre que le nombre d'étudiants en Israël atteindra 5 millions en 2060, contre environ 2,5 millions cette année.

i24NEWS Une école maternelle en Israël

Par ailleurs, l'étude, nommée "Prévisions concernant les élèves du système éducatif pour les années 2025 à 2060", relève qu'en 2060, 31,9 % des étudiants seront ultra-orthodoxes, c'est-à-dire près d'un sur trois, soit une hausse de plus de 200 %.

Yaakov Naumi/Flash90 Jeunes juifs ultra orthodoxes dans une yeshiva

Le rapport montre que dans les école maternelles (toutes confondues), le nombre d'élèves devrait augmenter et atteindre environ 988 000 élèves en 2060, soit 449 000 élèves de plus qu'en 2023, une hausse de 83,2 %. Dans les écoles élémentaires, le nombre d'élèves devrait augmenter et atteindre environ 4 206 000 élèves en 2060, soit environ 2 247 000 élèves de plus qu'en 2023 pour une hausse de 114,7 %.

Eve Boccara Des étudiants du Technion à Haïfa

Dans l'enseignement ultra-orthodoxe, le nombre d'étudiants devrait atteindre environ 1 342 000 en 2060, soit environ 955 000 étudiants de plus qu'en 2023, pour une augmentation de 246,2 %.

Dans le système d'enseignement public arabe, le nombre d'étudiants devrait atteindre environ 145 000, soit une augmentation d'environ 30 000 étudiants par rapport à l'année en cours, ce qui représente une augmentation de 25,5 %.