Israël : regain de mobilisation contre la réforme judicaire

Il s'agit de la 26e semaine de protestation

La 26e semaine de protestation contre le projet de réforme judicaire a rassemblé 150 000 personnes dans des dizaines de villes à travers le pays samedi soir, selon les organisateurs. Comme chaque fois, le principal rassemblement a eu lieu à Tel-Aviv, où certains protestataires ont été arrêtés pour des troubles à l'ordre public.

Les organisateurs se sont félicités du regain de mobilisation, alors que le gouvernement vise à faire adopter dans les prochains jours l'une des clauses de la réforme.

Dans un communiqué appelant à manifester, ces derniers ont cité les mesures prises par la coalition pour limiter les rassemblements devant les domiciles des ministres et députés, ainsi que les appels de certains membres du gouvernement à davantage d'arrestations et de poursuites contre ceux qui bloquent les routes et l'aéroport.

Oscar Ferreira/i24NEWS Une affiche assimilant Benjamin Netanyahou à Pablo Escobar durant une manifestation contre la réforme judicaire à Tel-Aviv, le 1er juillet

"Le gouvernement a l'intention de limiter la liberté d'expression ainsi que notre droit à manifester, et nous assistons à des actions policières contre des manifestants de premier plan qui s'opposent au régime", indiquait le communiqué.

Oscar Ferreira/i24NEWS Une manifestante du mouvement des Femmes en rouge à Tel-Aviv, le 1er juillet 2023

Toutes ces étapes sont celles que l'on ne voit que sous les régimes dictatoriaux. Cela prouve sans l'ombre d'un doute à quiconque en doutait, qu'Israël est au milieu d'une tentative de coup d'État de la pire espèce. Il est maintenant temps de sortir et de résister de toutes les manières légales et non violentes possibles", ajoutait celui-ci.

Alors que ce vent de révolte face à une réforme qui, selon ses opposants, compromet la démocratie, souffle sur le pays depuis maintenant six mois, Benjamin Netanyahou a assuré la semaine dernière à un média américain que les clauses les plus controversées de celle-ci n'étaient plus d'actualité.