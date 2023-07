Israël : un homme soupçonné d'avoir menacé Netanyahou arrêté

L'homme de 26 ans est soupçonné d'avoir laissé une lettre de menace sur la tombe de Yoni Netanyahou, le frère du Premier ministre

Un jeune homme de Kfar Saba a été arrêté samedi soir pour avoir apparemment laissé une lettre de menaces visant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, sur la tombe du frère de celui-ci, le soldat Yoni Netanyahou, située sur le mont Herzl à Jérusalem. Le suspect, âgé de 26 ans, a été appréhendé par les policiers de l'unité cybernétique Lahav 433, en collaboration avec l'agence de sécurité israélienne du Shin Bet, au lendemain de la découverte de la lettre. Il devrait être présenté au tribunal de première instance de Rishon Lezion pour une prolongation de sa détention.

La lettre, retrouvée par des ouvriers sur le mont Herzl, comportait des menaces spécifiques à l'encontre de Netanyahou : "L'horloge tourne à l'envers, jusqu'à la date du 28 Tishrei 5784, lorsque votre frère, le fils de -----, pense qu'il atteindra l'âge de 74 ans - il devrait être clair qu'il s'agit là d'une menace de la plus haute importance", stipule la missive. "Bibi, vous ne valez pas mieux qu'Arik Sharon. Arik Sharon a eu une attaque et a sombré dans le coma pendant huit ans. Je vous souhaite le pire. Vos tâches sont les suivantes : A. conquérir Gaza, B. ramener le corps de mon guide, Hadar Goldin, et les autres prisonniers. L'horloge tourne à l'envers. Il vous reste plus de trois mois et demi", pouvait-on encore lire.

L'auteur se référait au surnom de Benjamin Netanyahou, "Bibi", et comparait le Premier ministre à l'ancien Premier ministre israélien Ariel Sharon, évoquant le sort tragique de ce dernier.

Le jeune homme arrêté est le deuxième individu soupçonné d'avoir menacé le Premier ministre Netanyahou la semaine dernière. Dans un autre incident, un homme d'une vingtaine d'années résidant à Beit Shemesh avait été appréhendé pour avoir proféré des menaces contre Netanyahou dans un groupe WhatsApp composé de militants de droite. Le message incitait à recourir à la violence armée envers le Premier ministre, suggérant que "tout le monde devrait prendre des armes et frapper Bibi d'une balle dans la tête".

"Quiconque veut acheter des armes doit m'envoyer un message pour me dire qu'il s'agit de nos vies. La loi ne nous intéresse pas", a-t-il ajouté.