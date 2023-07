Mémorial de Nanterre : Israël "condamne les attaques antisémites" qui ont lieu dans le cadre des manifestations (B. Netanyahou)

"Nous soutenons le gouvernement français dans sa lutte contre le fléau de l'antisémitisme"

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a condamné dimanche l'antisémitisme qui a émergé lors des émeutes et violences urbaines en France, alors que le mémorial de la Shoah à Nanterre a été vandalisé la semaine dernière.

"Le gouvernement israélien considère avec inquiétude les manifestations d'antisémitisme et les vagues d'antisémitisme qui déferlent sur la France. Nous assistons à des attaques contre des cibles juives et condamnons ces attaques. Nous soutenons le gouvernement français dans sa lutte contre le fléau de l'antisémitisme", a affirmé le Premier ministre lors de la réunion hebdomadaire du cabinet ministériel.

Suite à la mort de Nahel après un refus d'obtempérer à Nanterre, tué par la police, la France connaît une vague de violences, d'émeutes et de pillages depuis six jours. Jeudi, des symboles juifs ont été ciblés : des individus se sont rendus devant le monument aux martyrs de la Déportation et de la Résistance, qui se situe en face de la préfecture à Nanterre, pour le taguer. L'un d'entre eux a tenté de mettre le feu au drapeau français qui flottait devant le monument, avant que des personnes ne s’interposent.

Aurelien Morissard/AP/SIPA De nouveaux incidents ont éclaté à Nanterre dans la nuit du 29 au 30 juin 2023, trois jours après la mort de Nahel, un adolescent tué par un tir policier

"Le vandalisme du mémorial de l'Holocauste à Paris, par des émeutiers antisémites, est un acte horrible qu'aucune personne éclairée ne peut accepter. Nous n'accepterons aucune haine et aucun antisémitisme contre les Juifs. Après ma visite en France la semaine dernière, je suis en contact permanent avec les dirigeants de la communauté juive du pays et je suis au courant des événements", a déclaré le ministre de l'Immigration et de l'Intégration, Ofir Sofer.

Cette nuit, 719 personnes ont été interpellées et plusieurs incidents ont été constatés.