Israël : Haïfa est la ville qui accueille le plus de nouveaux immigrants

Haïfa dans le nord d'Israël est la ville qui a accueilli le plus de nouveaux immigrants ces dernières années. Selon les données du ministère de l'Immigration et de l'Intégration, 20% du nombre total de nouveaux immigrants ont choisi de s'installer dans la ville portuaire.

Conséquence, les cours d'hébreu de la ville signalent une pénurie d'enseignants avant l'ouverture des classes pour la rentrée prochaine, et la liste d'attente des étudiants s'allonge de plus en plus. En outre, le nombre de nouveaux immigrants dans la ville qui attendent de recevoir un logement social s'élève maintenant à 3 500 et la file d'attente devrait augmenter de 1 000 personnes supplémentaires dans un avenir proche.

Yossi Zamir/FLASH90 Vue des jardins bahaïs, situés sur le mont Carmel, dans la ville de Haïfa, au nord d'Israël

La municipalité de Haïfa, qui se dit prête à établir un groupe de logements sociaux pour les immigrants supplémentaires, retarde sa construction depuis 2015.

Le Comité Aliyah, Absorption et Diaspora présidé par le député Oded Forer (Israel Beitenou) a organisé une tournée à Haïfa dimanche centrée sur les défis de l'intégration des immigrants dans la ville.

En 2022, 8 885 immigrants sont arrivés à Haïfa, environ 71 % venaient de Russie et 20 % d'Ukraine. En 2023 jusqu'à fin mai, 3 515 immigrants sont arrivés à dans la ville, dont environ 85 % venaient de Russie, 4 % d'Ukraine et 4 % de Biélorussie. Selon les données du ministère de l'Immigration et de l'Intégration, ces dernières années, 19 % de tous les immigrants s'installent dans la ville de Haïfa.

"Haïfa est l'une des villes les plus importantes dans l'accueil des immigrants depuis de nombreuses années et en particulier depuis deux ans. Depuis la mise en place du gouvernement, nous sommes dans une situation difficile qui aboutit à la négligence des immigrés et à un préjudice envers cette population. Les subventions d'adaptation ont en effet été annulées, des milliers de personnes attendent d'apprendre l'hébreu, les centres d'immigration d'urgence vers Israël sont sur le point de fermer et des milliers de familles attendent d'immigrer de Russie vers Israël. L'État d'Israël n'adopte aucune mesure particulière alors que les immigrants qui viennent de Russie et d'Ukraine sont en crise. Actuellement, il y a plus de 70 000 nouveaux immigrants par an, et si l'État d'Israël devait investir plus de ressources, nous atteindrions 100 000 immigrants par an," a déclaré le député Oded Forer, Président du Comité Aliyah, Absorption et Diaspora.

Jérémie Elfassy / i24NEWS Des Israéliens profitent du beau temps au shouk Talpiot de Haïfa

La maire de Haïfa, le Dr Einat Kalish-Rotem, a souligné que "la municipalité a besoin d'une aide financière afin de réussir à lever plus de budgets pour la grande population d'immigrants venant dans la ville. Je veux ouvrir plus de classes d'oulpan mais je n'ai pas l'argent pour cela. Cette responsabilité ne repose pas sur les épaules des municipalités mais sur celles des ministères."