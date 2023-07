Un musée de Tel-Aviv annule un événement avec Christie's après une vente aux enchères de bijoux liés aux nazis

Christie's a récemment vendu pour 202 millions de dollars de bijoux venant d'une famille connue pour s’être en partie enrichie en s’appropriant des biens juifs

Le musée d'art de Tel-Aviv a annulé une conférence qu'il devait organiser avec Christie's en raison de la récente vente de bijoux liés aux nazis effectuée par la célèbre maison de vente aux enchères. La conférence en question, qui aurait dû avoir lieu en décembre prochain, devait clôturer une série d'événements organisés par Christie's pour marquer le 25e anniversaire d'un accord sur la restitution d'œuvres d’art spoliées par les nazis.

Don EMMERT (AFP) Illustration - vente aux enchères chez Christie's

Le musée a été critiqué pour cette collaboration avec la société de vente aux enchères après que cette dernière a vendu pour 202 millions de dollars de bijoux appartenant à une famille connue pour s’être en partie enrichie en s’appropriant des biens juifs pendant la Shoah. La Fondation des survivants de l'Holocauste aux États-Unis avait demandé au musée d'annuler l'événement, écrivant dans un communiqué que l'événement offrirait "une tribune au sein de l'État juif aux profiteurs de l'Holocauste pour justifier leur pillage".

Le musée a indiqué dimanche au quotidien Israel Hayom, qu’il annulait l'événement en raison des nombreuses critiques suscitées. Le musée d'art de Tel Aviv est attentif aux critiques et à l'opinion publique et a décidé de ne pas organiser la conférence "Réflexion sur la restitution" avec Christie's", indique le communiqué.

Miriam Alster/FLASH90 Le musée d'art de Tel Aviv

Le musée a ajouté qu'il avait "une relation professionnelle de longue date avec Christie's" et que la conférence de décembre aurait inclus des familles de survivants de l'Holocauste en plus d'historiens et d'experts juridiques. La conférence "était prévue bien avant" la vente controversée de bijoux. Christie's a été critiquée pour avoir tiré profit de la vente et initialement refusé d'inclure des informations sur l'origine des bijoux.