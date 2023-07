Israël : la police suit de près les émeutes en France

La police veut apprendre et se tenir prêt en cas d'événements similaires en Israël

Le chef de la police israélienne Yaakov Shabtai veut comprendre comment les manifestations en France ont dégénéré pour mieux se préparer à une situation similaire en Israël, alors que le pays entame sa 27ème semaine de protestations contre la réforme judiciaire.

M. Shabtaï a chargé dimanche trois divisions de la police israélienne de surveiller les événements qui se déroulent actuellement en France. La police qui se compose de la division des opérations, des renseignements, et de l'unité des renseignements extérieurs, étudie ce qui a conduit à ces jours et ces nuits de violence après la mort de Nahel après un refus d'obtempérer.

La police israélienne veut observer l'encadrement des manifestations et savoir quelles étaient les instructions de la police française, ainsi que les effectifs de police déployés. Des comptes rendus doivent être effectués par ces différentes unités et être remis au chef de la police. Les forces israéliennes anticipent une intensification probable de la protestation en Israël et veulent se tenir prêtes à tous les scénarios.

Police Spokesperson Police israélienne

Des manifestants hostiles à la réforme judiciaire du gouvernement ont bloqué l'accès au port de Haïfa lundi matin. Selon les organisateurs, le point culminant de la journée de protestation sera le blocage de l'aéroport Ben Gourion dans l'après-midi par des milliers de personnes, afin de protester contre la reprise des travaux sur la réforme à la Knesset, prévue dans l'après-midi.

"La police doit rester vigilante pour éviter tout débordement", a affirmé M. Shabtai.