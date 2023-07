Opération à Jénine : l'acteur Amir Khoury (Fauda) provoque l'ire des internautes

"Un autre qui vit en Israël, vit de notre argent et reçoit l'amour du public, mais qui choisit de calomnier l'État", a affirmé un sportif israélien

L'acteur arabe israélien Amir Khoury a réagi, lundi,à l'opération antiterroriste lancée par l'armée israélienne dans la nuit de dimanche à lundi à Jénine, en Cisjordanie.

"Jénine subit une lourde attaque", a-t-il écrit sur une de ses story Instagram provoquant l'ire des internautes.

"Ce n'est pas comme si Israël n'était pas quotidiennement attaqué, le même pays qui lui a donné sa subsistance", a réagi un internaute. "Un autre qui vit dans l'État d'Israël, vit de notre argent et reçoit l'amour du public, mais qui choisit de calomnier l'État d'Israël, M. Amir Khoury, pourquoi ne déménageriez-vous pas à Jénine, je suis sûr que vous pourrez y vivre comme en Israël", s'est insurgé Haim Gozali, l'artiste martial mixte israélien sur Twitter.

https://twitter.com/i/web/status/1675852521556803585 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"Malheureusement, nous avons des hypocrites qui sympathisent avec le terrorisme palestinien comme cet Amir Khoury, mais je préfère me concentrer sur ceux qui sympathisent avec notre pays et travaillent pour lui comme Amir Khoury le policier Héros d'Israël", a déploré l'activiste Yoseph Haddad qui milite pour le rapprochement entre les Juifs et les Arabes.

https://twitter.com/i/web/status/1675841065474039809 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

L'opération de l'armée israélienne, qui a éliminé huit terroristes palestiniens selon les médias palestiniens, visait une infrastructure terroriste et un centre d'opérations conjointes dans la région de Jénine, qui sert de centre de commandement à la Brigade de Jénine, un groupe local, selon un communiqué publié par Tsahal.