La flexibilité cognitive régule le stress des enseignants (étude israélienne)

L'une des principales conséquences de l'exposition à des événements stressants au quotidien est le développement de symptômes

Dans le cadre de leur travail, les éducateurs sont souvent exposés à divers événements stressants, notamment la violence entre élèves ou envers les enseignants, les agressions sexuelles et les comportements suicidaires, ainsi que le décès ou la maladie d'élèves ou de membres de leur famille. Des études ont montré que les événements stressants liés au travail peuvent augmenter le risque de développer des symptômes de stress post-traumatique (SSPT) chez les premiers intervenants (tels que les soldats, les pompiers, les policiers, etc.) et les professionnels de la santé mentale, mais seules quelques études ont examiné en profondeur les conséquences de l'exposition au stress chez les enseignants.

L'une des principales conséquences de l'exposition à des événements stressants au quotidien est le développement de symptômes tels que des souvenirs indésirables, l'évitement, des difficultés à dormir et à se concentrer, des croyances négatives à l'égard du monde et des sautes d'humeur.

Ces symptômes peuvent avoir un effet décisif sur le niveau de fonctionnement des enseignants et sur leur santé mentale et physique. Cela peut se traduire par une absence fréquente, une difficulté à rester concentré pendant les cours, une impatience à l'égard des élèves et de leurs besoins, et une difficulté à s'adapter à des écarts de routine.

Une série d'études menées par le professeur Einat Levy-Gigi, psychologue et neuroscientifique à la faculté d'éducation de l'université de Bar-Ilan, montre que la flexibilité cognitive est un outil important qui nous aide à faire face aux conséquences d'une exposition continue au stress.

La flexibilité cognitive exprime la capacité à mettre à jour les croyances, les perceptions et les comportements en fonction des exigences d'une réalité changeante. Des études antérieures menées auprès des premiers intervenants ont également montré que la flexibilité cognitive contribue à protéger contre les conséquences négatives de l'exposition au stress et aux traumatismes et peut conduire à un fonctionnement optimal, même lorsque la réalité est difficile et complexe.

Tomer Neuberg/Flash90 Ecole à Tel Aviv, Israël

Une étude récemment publiée dans Scientific Reports, dirigée par Levy-Gigi et ses partenaires, Orli Harel et Alla Hemi, a examiné pour la première fois l'effet interactif de l'exposition au stress en milieu scolaire et de la flexibilité cognitive sur la tendance à développer des symptômes post-traumatiques chez le personnel éducatif et enseignant. Cent cinquante membres du personnel éducatif et enseignant (85% de femmes et 15% d'hommes avec un âge moyen de 43 ans et une expérience moyenne de 13 ans dans l'enseignement) se sont portés volontaires pour participer à l'étude et ont subi une évaluation de leur exposition au stress, de leur flexibilité cognitive, de leur capacité à faire face et de leur niveau de symptômes post-traumatiques.

L'analyse des données a montré que les enseignants sont effectivement exposés à des niveaux élevés de stress dans leur travail et que ces événements conduisent au développement de symptômes post-traumatiques. Dans le même temps, le niveau des symptômes varie considérablement : alors que certains enseignants présentent des niveaux faibles ou modérés, d'autres affichent des niveaux élevés. Des analyses complémentaires ont montré que la flexibilité cognitive peut expliquer cette variation puisqu'elle modère la relation entre l'exposition au stress scolaire et la sévérité des symptômes post-traumatiques.

Yossi Zamir/Flash90 Jérusalem

Les résultats soulignent l'importance de la flexibilité cognitive comme facteur de protection contre les effets néfastes de l'exposition au stress dans le cadre scolaire. Selon les chercheurs, la prise de conscience du rôle essentiel de la flexibilité cognitive comme facteur de protection pour les éducateurs peut constituer une avancée dans l'amélioration du bien-être des enseignants et le développement d'un coping adaptatif permettant un fonctionnement optimal à l'école. Des études de suivi menées au Laboratory for Trauma Coping and Growth sous la direction du professeur Levy-Gigi ont montré qu'une intervention combinant l'intelligence artificielle et l'exercice cognitif améliore de manière significative la flexibilité cognitive et peut conduire à un soulagement significatif des symptômes et à une amélioration du fonctionnement quotidien chez diverses populations qui subissent le stress dans le cadre de leur routine quotidienne.