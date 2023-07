"Ces derniers mois, Jénine était devenu un repaire pour les terroristes" (Netanyahou)

Le chef du gouvernement a précisé que l'opération israélienne visait exclusivement les terroristes, et que l'armée s'efforçait d'épargner les civils

S'exprimant lundi soir depuis l'ambassade américaine à Jérusalem, Benjamin Netanyahou a évoqué l'opération en cours à Jénine, indiquant qu'Israël avait décidé de démanteler "ce bastion terroriste": "Ces derniers mois, Jénine est devenu un repaire pour les terroristes et nous ne sommes pas prêts à l'accepter. C'est pourquoi nous avons décidé d'y mettre un terme. Les soldats, les commandos et l'armée de l'air agissent en ce moment même avec force et détermination pour appréhender des terroristes et détruire des postes de commandement ainsi que des sites de fabrication d'explosifs", a déclaré le Premier ministre, soulignant qu'il n'y aurait "aucun refuge pour le terrorisme, ni en Judée-Samarie, ni à Gaza ni ailleurs".

RONALDO SCHEMIDT / AFP Jénine

"Tous ceux qui s'en prennent à nous risquent la prison ou la tombe"

Le chef du gouvernement a également précisé que l'opération israélienne visait exclusivement les terroristes, et que l'armée s'efforçait d'épargner les civils innocents. Il a par ailleurs affirmé que les manœuvres des forces israéliennes à Jénine se poursuivraient jusqu'à ce que les objectifs fixés soient atteints.

Comme il l'a déjà dit à plusieurs reprises ces dernières semaines, Benjamin Netanyahou a réaffirmé que ce type d'opérations, lors desquelles Israël frappe l'ennemi avec force et par surprise, permettait de "changer l'équation face au terrorisme".

"Le principe qui nous guide est très simple : tous ceux qui s'en prennent à nous risquent la prison ou la tombe. Cette opération à Jénine se poursuivra jusqu'à ce que notre tâche soit accomplie. Au nom de tout notre peuple, je salue les soldats et commandants si courageux", a conclu le Premier ministre.