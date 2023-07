L'opération à Jénine, dernier recours contre un terrorisme devenu endémique

Les attentats quasi-quotidiens depuis le début de l'année ont causé la mort de 28 personnes

"Ces derniers mois, Jénine est devenu un repaire pour les terroristes", a déclaré Benjamin Netanyahou lundi pour justifier l'opération d'envergure lancée sur place par l'armée israélienne. L'objectif de celle-ci : démanteler les infrastructures terroristes grâce auxquelles les attentats se multiplient depuis ces derniers mois, faisant toujours plus de victimes.

Depuis le début de l'année, pas moins de 132 attaques terroristes ont été perpétrées en Cisjordanie. Parmi ces attaques, on dénombre 111 fusillades, 13 attentats à l'arme blanche, six à la voiture-bélier et deux à la bombe.

Ces attentats quasi-quotidiens ont causé la mort de 28 personnes. Dernières victimes en date: quatre Israéliens tués dans une fusillade perpétrée aux abords de l'implantation d'Eli, le 20 juin dernier.

Grâce au travail des renseignements israéliens et des forces de sécurité sur le terrain, près de 400 attaques ont été déjouées depuis le début de l'année.

Le Shin Bet gère chaque jour des dizaines de menaces d'attentat, cependant, certaines attaques sont menées par des loups solitaires, sans aucun avertissement préalable.

C'est dans ce contexte de tensions constantes que l'opération à Jénine a été lancée lundi, considérée par Israël comme le seul moyen de contrecarrer cette vague de terrorisme et d'éviter de nouvelles victimes.