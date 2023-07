Le terroriste a heurté des piétons à côté du Centre commercial avec son véhicule, en est sorti pour ensuite les poignarder

Sept personnes ont été blessées dans une attaque à la voiture-bélier dans le nord de Tel-Aviv, rue Pinchas Rosen, ce mardi peu après 13h. Le terroriste a heurté des piétons à côté du Centre commercial sur l'allée piétonne avec son véhicule, est sorti de sa voiture et les a ensuite poignardés. Il a ensuite été neutralisé par des passants.

Lorsque les services de secours sont arrivés, six personnes étaient allongées sur le sol, près d'un arrêt de bus, et une femme de 46 ans un peu plus loin. Une femme de 70 ans est blessée légèrement

Parmi les sept blessés, trois sont dans un état critique. Certains présentent des blessures à l'arme blanche.

Miriam Alster/Flash90 Scène d'une attzque à la voiture-bélier à Tel-Aviv, le 4 juillet 2023

Le terroriste a été identifié comme Hasin Halilah, 23 ans, originaire du sud de Hebron en Cisjordanie. Selon certains médias, il était en phase terminale et avait reçu un permis d'entrée en Israël pour y recevoir des soins médicaux.

Publié selon la loi de copyright 27A Hassin Halilah, l'auteur de l'attaque à la voiture-bélier à Tel-Aviv, le 4 juillet 2023

A Calcilia en Cisjordanie, peu de temps après l'attentat, des habitants distribuaient des sucreries dans les rues en signe de joie.