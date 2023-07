Jénine : un soldat de l'armée israélienne tué lors d'un échange de tirs

L'armée israélienne mène une opération antiterroriste à Jénine

Un soldat de l'armée israélienne a été tué mardi lors d'un échange de tirs avec des terroristes palestiniens à Jénine alors que Tsahal mène une opération de grande envergure dans la ville depuis lundi. Il s'agit du sergent-chef David Yehuda Izhak, 23 ans, originaire de l'implantation de Beit El, en Cisjordanie. Il était le fils aîné de Moshe et Amona et avait six frères et sœurs, selon le chef du conseil local de Beit El, Shay Alon. "Le sergent-chef David Yehuda Izhak, âgé de 23 ans, était un soldat de combat de l'unité Egoz, originaire de la communauté de Beit El. Sa famille a été informée", indique un communiqué de l'armée.

Jaafar ASHTIYEH / AFP Un véhicule blindé israélien est stationné au milieu de la fumée lors d'une opération militaire en cours dans la ville de Jénine le 4 juillet 2023

Tsahal a arrêté en deux jours plus de 300 terroristes palestiniens et détruit des dizaines de cibles terroristes dont des laboratoires pour fabriquer des explosifs, des armes, des stocks d'armes et des cachettes.

En représailles, un attentat à la voiture-bélier et au couteau a été mené mardi à Tel-Aviv faisant 5 blessés graves et trois légers.