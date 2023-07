Attentat de Tel Aviv : deux des neuf blessés toujours en urgence absolue

L'état de trois des cinq blessés grave s'est amélioré dans la nuit et leurs jours ne sont plus en danger

Mardi, cinq des neuf blessés dans l’attentat à la voiture-bélier et à l’arme blanche de Tel Aviv étaient considérés dans un état grave. A un peu plus de 13h, mardi, dans le nord de Tel Aviv, le terroriste avait heurté des piétons à un arrêt de bus avec son véhicule, avant d'en sortir pour les poignarder. "Il semble que le suspect conduisait un véhicule allant du sud au nord, qu’il a foncé sur des piétons qui se trouvaient dans une rue commerçante et qu’il est sorti de son véhicule pour poignarder des civils avec un objet tranchant", a déclaré la police. Le terroriste a ensuite été neutralisé par des passants. L’hôpital Beillinson où ont été transportées certaines des victimes, a indiqué mercredi que l’état de trois d’entre eux s’était amélioré et que leurs jours ne sont plus en danger. Deux femmes, hospitalisées à l’hôpital Ichilov sous coma artificiel sont en revanche toujours en urgence absolue.

Ici, la mère de l'une des victimes , qui raconte comment elle a essayé sans succès de joindre sa fille quand elle a entendu qu'un attentat avait eu lieu à Tel Aviv. La femme est toujours dans un état critique.

Deux personnes moins gravement touchées sont toujours hospitalisées à Ichilov en neurochirurgie et en orthopédie. Au cours de la nuit, l’état des blessés admis à l’hôpital Beillinson s’est amélioré, alors qu’un homme de 30 ans dans un état modéré avec une blessure par arme blanche à l'estomac a été opéré dans la nuit.

Par ailleurs, un homme de 76 ans modérément blessé par arme blanche à la poitrine est toujours en soins intensifs, tandis qu’un autre homme âgé de 66 ans légèrement blessé au visage a pu rentrer chez lui dans la soirée. Une femme enceinte a perdu le bébé qu'elle portait.

Le terroriste a été identifié comme Abdul Wahab Khalayleh, âgé de 23 ans et résident au sud de Hébron en Cisjordanie.