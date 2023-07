"J'ai sorti mon revolver et tous les gens se sont cachés derrière moi. Le terroriste m'a vu et il a couru vers moi, et j'ai tiré une ou deux fois"

Kobi Yekutiel, l’homme qui a abattu le terroriste mardi et qui était là par hasard, a d’abord cru à un accident lorsque la voiture du Palestinien a percuté un arrêt de bus de Tel Aviv, a-t-il expliqué mercredi soir à i24NEWS. L'attentat, qui a eu lieu sur une piste cyclable de la rue Pinkhas Rosen dans le nord de la ville, a blessé sept personnes, dont trois grièvement. Une femme enceinte a aussi perdu le bébé qu'elle portait.

"J'ai vu le chauffeur sortir de la voiture et poignarder une première personne. Au début, j'ai pensé que c'était un accident de voiture et que des gens se disputaient. Mais quand il a poignardé une première personne, il s'est tourné et a poursuivi d' autres personnes pour les poignarder, alors j'ai compris qu'il s'agissait d'un attentat", a-t-il affirmé. "J'ai sorti mon revolver et tous les gens se sont cachés derrière moi. Le terroriste m'a vu et il a couru vers moi, et j'ai tiré une ou deux fois. Il était encore debout et blessé mais il a essayé de poignardé une personne âgée. Et comme ils étaient proches l'un de l'autre, je me suis approché de lui pour ne pas porter atteinte à la personne âgée, j'ai encore tiré deux balles et c'est ainsi qu'on l'a neutralisé", a-t-il raconté.

L'homme, ex-combattant de l'unité Golani, a affirmé n'avoir eu "aucune expérience", mais que c'était "Dieu qui voulait que les choses se passent ainsi". "C'est un grand miracle", a-t-il lancé. M. Yekutiel a confié avoir eu très peur et "prié Dieu de réussir à tirer ne serait-ce qu'une seule balle". "Le terroriste était grand et costaud, il faisait très peur. Si je ne l'avais pas neutralisé, le bilan aurait été beaucoup plus lourd. Il était impossible de l'arrêter sans arme", a-t-il souligné.

Depuis la fin de son service militaire il y a quarante ans, M. Yekutiel a demandé à porter une arme de manière permanente. "Elle est toujours sur moi", a-t-il affirmé. "Si je n'avais pas été là, il y aurait eu beaucoup plus de morts", a-t-il poursuivi.