Israël : Sheba va développer des rappels de vaccin contre le Covid-19

Le modèle de recherche pour développer le vaccin sera également appliqué à d'autres virus

Le centre médical Sheba, le plus grand hôpital d'Israël, a annoncé que son institut de recherche (SPRI) s'est associé au centre de recherche sur les vaccins du National Institutes of Health (NIH) du gouvernement américain, le Walter Reed Army Institute of Research ainsi qu'à la société pharmaceutique Sanofi, pour développer des rappels qui protégeront les patients contre plusieurs variantes de coronavirus, dont le SARS-CoV-2.

L'annonce fait suite à une récente réunion du comité de la Food and Drug Administration des États-Unis sur la sélection des vaccins et vise à offrir une solution à long terme contre le coronavirus. À l'avenir, le modèle de recherche pour développer le vaccin sera également appliqué à d'autres virus, dont la grippe, dans le but de prévenir de futures pandémies.

"Ce partenariat a le potentiel de changer l'avenir des soins contre les virus et peut transformer la façon dont nous prévenons et gérons les futures pandémies", a déclaré le professeur Gili Regev-Yochay, directrice du SPRI et de l'unité de prévention et de contrôle des infections chez Sheba. "La signature de l'accord et le développement futur de ce vaccin témoignent des développements médicaux et de la recherche menée par Sheba pendant et après la pandémie de Covid-19."

"Le SPRI est le complément parfait à notre équipe du Centre de recherche sur les vaccins dans notre objectif commun de prédire et de comprendre l'avenir des infections", a ajouté le professeur Daniel Douek, chef de la section d'immunologie humaine au NIH et conseiller scientifique principal du SPRI.

AP Photo/Mary Altaffer, File Vaccin Pfizer

Le SPRI se concentre sur la recherche collaborative multidisciplinaire et multiforme ainsi que sur la traduction de la recherche mondiale sur les maladies infectieuses en produits cliniques pour un déploiement rapide en cas d'épidémies et de pandémies futures.