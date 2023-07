Israël : Omer Adam offre un chien à sa compagne et fait polémique

"Omer Adam a acheté un chien de race pour des milliers de shekels comme s'il s'agissait d'un canapé Natuzzi"

Le célèbre chanteur israélien Omer Adam a offert à sa compagne Yael Shelbia, un chiot de race d'une valeur de 10 000 shekels provoquant la polémique au sein de l'opinion israélienne. L'actrice Orna Banai s'est notamment prononcée contre la décision du couple dans un message qu'elle a publié sur Instagram.

"J'écris ce message en tremblant de douleur, de mépris et de dégoût", indique Banai, qui travaille depuis des années pour les droits des animaux. "Omer Adam a acheté un chien de race pour des milliers de shekels comme s'il s'agissait d'un canapé Natuzzi ou d'une montre Rolex. Et c'est vraiment être sans principes pour moi si Omer achète un tel cadeau pour Yael, ou si elle le reçoit participe à cet acte illégal et répugnant."

"Le chiot est tout beau et mignon, mais laissez-moi vous expliquer d'où vient cette prestigieuse Alfa Romeo", a poursuivi l'actrice.

No credit Orna Banai

"Dans le pays, il existe de nombreux chenils pour l'élevage de chiens de race pure qui sont gérés par de la racaille humaine; dans les chenils, il n'y a aucun contrôle sur le nombre d'élevages ni sur les conditions dans lesquelles les chiens sont gardés. Il s'agit d'une industrie cruelle de toutes sortes dans laquelle des humains ignobles exploitent des animaux innocents", a ajouté Banai.

"Des animaux dont la vie sacrée devient un enfer entre les mains sales de criminels avides." Dans un appel à Omer et Yael, elle a écrit : "Au lieu d'adopter un chien parfait d'une des associations qui font un travail sacré et qui regorgent de chiens qui aspirent à un foyer chaleureux, vous avez donné un coup de main à cette industrie écœurante. C'est vraiment dommage".

Après avoir vécu à Dubaï le couple est rentré en Israël il y a quelques semaines.