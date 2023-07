Israël/Coronavirus : les Arabes et les Druzes signalent une baisse plus importante de leur qualité de vie que les Juifs

"En comprenant comment le virus affecte différentes communautés, nous pouvons travailler à l'élaboration d'interventions ciblées"

Une nouvelle étude menée par des chercheurs de l'Université Bar-Ilan en Israël a mis en lumière l'impact à long terme du Covid-19 sur la qualité de vie des habitants du pays. L'étude met en évidence un écart important entre les Arabes, les Druzes, et les Juifs, les deux premiers groupes connaissant une baisse plus prononcée de la qualité de vie un an après la pandémie.

Les chercheurs ont régulièrement suivi des personnes infectées par le coronavirus pour évaluer divers aspects de leur santé. Les résultats, publiés dans l'International Journal of Public Health, démontrent que la disparité de qualité de vie entre les groupes ethniques est restée, même après avoir tenu compte des différences socio-économiques.

AFP / AHMAD GHARABLI Des Arabes israéliens exécutent la prière du vendredi

"Nous nous sommes lancés dans cette étude pour examiner les effets à long terme du Covid-19 sur les groupes minoritaires en Israël compte tenu des inégalités de santé existantes dans le pays", explique l'auteur principal de l'étude, le professeur Michael Edelstein, de la faculté de médecine Azrieli de l'université Bar-Ilan. Le bien-être a été évalué à l'aide de l'instrument de qualité de vie EQ-5D mesurant cinq dimensions : la mobilité, les soins personnels, les activités, la douleur/inconfort et l'anxiété/dépression. "Nos résultats ont révélé que, alors que la qualité de vie pré-Covid-19 parmi les Juifs, les Arabes et les Druzes dans notre étude était initialement comparable, au bout de 12 mois après l'infection, les participants Arabes et druzes ont signalé une qualité de vie inférieure de 11% aux Juifs", ajoute Edelstein.

Ariel Zandberg Michael Edelstein

La recherche suggère que certaines populations pourraient être plus sensibles aux symptômes à long terme et à une qualité de vie réduite, exacerbant les disparités préexistantes en matière de santé. Ces découvertes ont non seulement des implications pour Israël, mais fournissent également des informations précieuses pour les efforts mondiaux visant à faire face aux conséquences à long terme de la pandémie de Covid-19.

"L'importance de notre recherche réside dans la capacité à faire la lumière sur l'impact continu du coronavirus, alors même que la maladie passe d'une urgence de santé publique à un problème de santé persistant", souligne le professeur Edelstein. "En comprenant comment le virus affecte différentes communautés, nous pouvons travailler à l'élaboration d'interventions ciblées et de systèmes de soutien pour atténuer les effets à long terme sur la qualité de vie."

Le Dr Jelte Elsinga, du centre médical universitaire d'Amsterdam aux Pays-Bas, a dirigé l'analyse qui a été partiellement financée par un don de la Harvey Goodstein Charitable Foundation.