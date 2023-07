Un enfant palestinien décapité, sauvé par les chirurgiens de l’hôpital Hadassah de Jérusalem

Suleiman souffrait d'une fracture de la connexion entre le cou et la tête et d’une déchirure de tous les ligaments, constituant une décapitation interne

Un enfant palestinien qui a subi une "décapitation interne" après avoir été heurté par une voiture, a été miraculeusement sauvé par les chirurgiens de l’hôpital Hadassah de Jérusalem, le mois dernier. Une opération extrêmement rare avec un taux de survie généralement très faible. Suleiman Hassan, âgé de 12 ans, fait depuis figure de miraculé. Le garçon palestinien, originaire de Cisjordanie, circulait à vélo non loin de son domicile lorsqu’il a été heurté par une voiture. L’enfant a rapidement été évacué en urgence par hélicoptère et pris en charge dans l’unité de traumatologie de l’hôpital Hadassah. Les médecins ont constaté que deux de ses vertèbres cervicales avaient été brisées et que "sa tête s’était décrochée de sa colonne vertébrale".

L’opération consistait donc à rattacher la tête au cou, d’où le terme de "décapitation interne". L’intervention chirurgicale, qui a mobilisé plusieurs chirurgiens, anesthésistes et personnel infirmier, a finalement été un grand succès alors que les chances de survie de Suleiman ne dépassaient pas à l'origine les 50 %. Il est désormais rentré chez lui avec une attelle cervicale, mais reste sous étroite surveillance.

Hadas Parush/Flash90 Des médecins israéliens effectuent une opération à l'hôpital Hadassah Ein Kerem, à Jérusalem

"Je vous remercierai toute ma vie d’avoir sauvé mon cher fils unique. Soyez tous bénis, grâce à vous il a retrouvé la vie, même lorsque les chances étaient faibles et le danger évident", a dit le père de Suleiman à l’équipe soignante. "Ce qui l’a sauvé c’est le professionnalisme, la technologie et la prise de décision rapide par l’équipe de traumatologie et d’orthopédie. Tout ce que je peux dire c’est un grand merci".

L’enfant n’a aucun déficit neurologique ni de dysfonctionnement sensoriel ou moteur et marche sans aucune aide. D’après les médecins, il est sorti d’affaire.