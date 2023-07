Israël : un entrepreneur italien rêve d'un méga-studio de cinéma dans le Néguev

Kalonymos a passé des années à L.A. à essayer de promouvoir ce projet ambitieux

Le désert du Néguev en Israël abritait certaines des figures les plus emblématiques de l'histoire, comme Abraham et le roi David. Aujourd'hui, l'entrepreneur d'origine italienne Dan Kalonymos a voulu faire revivre le désert avec un plan ambitieux de construction d'un immense studio de cinéma.

C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, mais Kalonymos a déclaré qu'il était déterminé à exécuter le plan. Il a confié à i24NEWS que l'idée lui est venue il y a plusieurs années lorsqu'il a écrit un scénario pour un film de science-fiction qui associe des nazis, des agents du Mossad, des voyages dans le temps et le prophète Moïse.

Le scénario intitulé "Operation Moses" a été confié à plusieurs personnalités hollywoodiennes, dont le cinéaste Mel Brooks, le regretté producteur Menachem Golan et le triple oscarisé Carlo Rambaldi qui a envoyé une lettre faisant l'éloge du projet.

"J'ai réussi à réunir un budget de 20 millions de dollars, mais à cette époque, je travaillais sur un autre projet de course de chars que je veux organiser dans le monde entier. Mais je pense que nous pouvons lier les ficelles ensemble", a fait remarquer Kalonymos.

"Il y a 20 ans, un homme d'affaires italien, Dino De Laurentis, a ouvert d'immenses studios au Maroc qui possédaient également une réplique de l'ancienne Jérusalem. Depuis lors, 150 films y ont été produits sur le roi David, le roi Salomon, Jésus et Moïse. Je ne l'apprécie pas, car nous avons les droits d'auteur sur toutes ces histoires", a-t-il déclaré.

Enrico Segre Projet de méga-cinéma

Il a ensuite décidé d'amener le projet en Israël et de se concentrer sur la construction du méga-studio, avec certains des meilleurs architectes.

En faisant équipe avec Enrico Segre, un architecte bien connu qui travaille en Israël et en Europe, ils ont prévu plus qu'un simple studio. Le groupe a déclaré qu'il visait à ouvrir un grand complexe qui comprendrait des logements, une section touristique et un parc d'attractions avec des robots IA.

"Nous l'appelons le pays de Goshen. Nous prévoyons un cyber-parc qui aura différentes stations où les touristes pourront voyager. Par exemple, une représentant les dix commandements, ou un immense aquarium représentant la traversée de la mer Rouge", a déclaré Segre.

Kalonymos et ses collègues tentent maintenant d'intéresser des investisseurs et des organisations potentiels à soutenir leur plan, et espèrent amener Hollywood en Terre Sainte.