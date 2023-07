Le sergent-chef Shilo Yossef Amir, tué dans l’attentat de Kedumim, a été inhumé

"Hier, alors que tu aurais pu rentrer à la maison, tu as choisi de partir en opération militaire", a dit le commandant de son unité

Des centaines de personnes se sont déplacées vendredi matin pour assister à l’enterrement du sergent-chef Shilo Yossef Amir, tué jeudi dans l’attentat à l’arme à feu qui a eu lieu dans l’implantation de Kedumim en Cisjordanie. Shilo Yossef Amir, 22 ans, a été inhumé au cimetière militaire du mont Herzl à Jérusalem. Il laisse derrière lui ses parents et quatre frères et sœurs. "Jusqu’à quand laisserons-nous ces soldats mourir pour nous?", s’est écrié en larmes la grand-mère du soldat.

Chaim Goldberg/Flash90 Des milliers de personnes assistent aux funérailles du sergent-chef Shilo Yossef Amir, tué lors d'un attentat près de Kedumim, au cimetière militaire du Mont Herzl à Jérusalem, le 7 juillet 2023

"Mon Shiloh, mon frère, tu m’as appris ce qu'est la joie de vivre et le véritable amour pour une personne sans jugement", a dit Shahar, une des sœurs du soldat. "Tu as aimé ce pays sans limite et sans crainte, tu es notre héros et celui de tout le pays. J'ai perdu un frère, mais plus que tout un ami. Je t'aime, tu es et seras toujours dans nos cœurs."

"Tout au long de ton service militaire, tu as participé aux opérations et a toujours été le premier à te porter volontaire et à combattre. Tu cherchais à donner toujours plus. Hier, alors que tu aurais pu rentrer à la maison, tu as choisi de partir en opération militaire. Tu étais un homme entier", a déclaré le commandant de l’unité commando dont Shilo Yossef Amir faisait partie.

Une enquête préliminaire sur la mort de Shilo Yossef Amir révèle que le terroriste est arrivé sur le lieu de l'attaque dans un véhicule, en est descendu et lui a tiré dessus ainsi que sur une autre personne qui n’a pas été blessée. Le terroriste a pris la fuite avant d’être neutralisé par des soldats partis à sa recherche. Deux fusils improvisés de type Carlo ont été retrouvés en possession du tireur palestinien.