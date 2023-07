Israël : l'homme qui a abattu le terroriste à Tel-Aviv menacé

Les coordonnées de Kobi Yekutiel ont été divulguées sur les réseaux palestiniens

Les coordonnées de Kobi Yekutiel, le citoyen qui a abattu le terroriste qui a perpétré cette semaine l'attaque au couteau à Tel-Aviv, ont été divulguées sur les réseaux palestiniens. Dans une vidéo menaçante diffusée par le "Mouvement Fauda Palestine", entre autres, les photos de sa femme et de ses enfants apparaissent à côté de leurs coordonnées personnelles.

M. Yekutiel a exprimé sa crainte lors d'une intervention vendredi matin sur Channel 12. "Cela m'a surpris, j'étais sous le choc", a affirmé M. Yekutiel en se souvenant du moment où il a été appelé par la police pour l'informer de la vidéo qui avait été diffusée avec ses détails personnels.

"Je ne sais pas quoi dire à mes enfants, mais j'ai dit à ma femme de ne pas quitter la maison et d'être plus attentive à ce qui se passe, nous verrons ce que la police fera à ce sujet", a-t-il ajouté.

Kobi Yekutiel travaille dans le secteur de la construction et de la rénovation des habitations et a confié avoir peur que les relations avec ses salariés arabes ne se dégradent. "J'emploie des travailleurs arabes, ils me connaissent et savent où j'habite", a-t-il expliqué. "C'est vrai que ce sont des gens sympas, je suis gentil avec eux et je les gâte, mais je ne sais pas comment les choses peuvent évoluer", a-t-il poursuivi. L'attentat, qui a eu lieu sur une piste cyclable de la rue Pinkhas Rosen dans le nord de la ville, a blessé sept personnes, dont trois grièvement. Une femme enceinte a aussi perdu le bébé qu'elle portait. "Si je ne l'avais pas neutralisé, le bilan aurait été beaucoup plus lourd. Il était impossible de l'arrêter sans arme", avait-il souligné mercredi lors d'un entretien sur i24NEWS.