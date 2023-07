Covid-19 : Sheba publie une étude sur la transplantation pulmonaire chez les patients atteints d'une forme sévère

La recherche présente l'expertise de Sheba dans la gestion des cas difficiles de syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA)

Le centre médical israélien Sheba a annoncé la publication d'une nouvelle recherche dans le Journal of Clinical Medicine fournissant des informations précieuses sur le moment optimal pour envisager une greffe de poumon chez les patients atteints de lésions pulmonaires graves liées au Covid-19.

La recherche présente l'expertise de Sheba dans la gestion des cas difficiles de syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA) liés au Covid-19 et met en évidence les critères de sélection des patients et les protocoles innovants développés par l'équipe pour optimiser le succès de la transplantation pulmonaire. L'étude a recommandé de retarder l'examen de la transplantation pulmonaire d'environ 8 à 10 semaines à compter du début de l'oxygénation extracorporelle de la membrane (ECMO), en particulier chez les populations plus jeunes, car leurs poumons peuvent avoir le potentiel d'une capacité de régénération et d'une récupération inattendues.

"Notre étude offre un aperçu important des critères de sélection des patients et fournit des conseils sur qui devrait subir une transplantation pulmonaire pour le SDRA sévère", a déclaré le Dr Liran Levy, directeur médical du programme de transplantation pulmonaire de Sheba.

GIL COHEN-MAGEN / AFP Sheba hospital

En plus de mettre en évidence les réalisations du programme de transplantation pulmonaire Sheba, la recherche met également en lumière l'expertise de l'unité de soins intensifs (USI) de chirurgie cardiaque, dirigée par le Dr Alexander Kogan. Un aspect notable de l'étude est la gestion réussie des patients sous ECMO pendant des périodes prolongées dépassant six mois. Cet exploit était pratiquement inimaginable il y a quelques années à peine.

La capacité de soutenir les patients sous ECMO pendant de longues périodes améliore non seulement les chances de réussite de la transplantation pulmonaire, mais offre également de l'espoir aux personnes confrontées à une insuffisance respiratoire grave due au Covid-19.

"Notre succès reflète l'engagement profond de Sheba envers l'innovation, la collaboration et le dépassement des limites des avancées médicales", a ajouté le Dr Levy. "Ces réalisations améliorent non seulement les résultats pour les patients, mais contribuent également à l'avancement des pratiques de soins intensifs et ouvrent la voie à de nouvelles possibilités dans le domaine de la transplantation pulmonaire."

