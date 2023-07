"Les feux de joie sur Ayalon ne sont pas comparables à un cocktail Molotov sur une maison palestinienne" (Halevi)

Le chef d'état-major a rencontré les chefs des conseils de Cisjordanie

Le chef d'état-major israélien Hertzi Halevi et le ministre de la Défense Yoav Gallant ont rencontré vendredi les chefs des conseils de Cisjordanie, dans le contexte des récents attentats à Tel-Aviv et en Cisjordanie et de l'opération antiterroriste à Jénine plus tôt cette semaine.

L'un des chefs des autorités a déclaré: "Les gens se font justice eux-mêmes par frustration. Ajoutez à cela ce qui se passe lors des manifestations anti-gouvernementales - vous voyez que vous pouvez brûler des feux de joie sur Ayalon et que rien ne se passe", a-t-il dit, en référence à la manifestation qui a eu lieu mercredi soir à Tel-Aviv où les protestataires ont bloqué l'autoroute Ayalon.

"Je suis tout à fait contre l'allumage de feux de joie sur Ayalon - quelle que soit l'opinion politique de la personne qui les allume. Mais je ne le mets pas non plus dans le même sac que quelqu'un qui jette un cocktail Molotov sur une maison palestinienne où il y a enfants", a répondu le chef d'état-major.

Ariel Harmoni, Ministry of Defense Yoav Gallant (G) et Herzi Halevi (D)

Halevi a déclaré que "le leadership doit être démontré ces jours-ci et la coordination doit être renforcée, comme ce fut le cas lors de l'opération à Jénine". Il a également souligné qu'il "attend avec impatience un partenariat pour faire respecter la loi, afin de se concentrer sur la lutte contre le terrorisme avec détermination".

Le ministre Galant a également évoqué l'escalade des tensions en Cisjordanie affirmant que "tout comme nous avons agi dans le camp de réfugiés de Jénine, et ce matin à Naplouse, nous agirons partout - avec détermination et force. Il n'y aura pas de terroriste qui ne paiera pas le prix lourd."

Ce vendredi matin, une opération israélienne à Naplouse a ciblé deux terroristes impliqués dans les récents attentats.