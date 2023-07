Israël/Réforme judiciaire : regain de mobilisation des opposants

Des manifestations auront lieu dans tout le pays, alors que le mouvement entre dans sa 27e semaine

Des milliers d’Israéliens ont prévu de manifester ce samedi soir à nouveau contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement Netanyahou. Après une relative accalmie ces dernières semaines, le mouvement a connu un nouveau souffle et une intensification de la mobilisation, après l'échec des négociations entre la coalition et l'opposition pour trouver un compromis. Le gouvernement envisage désormais de faire passer unilatéralement certains aspects du texte.

Oscar Ferreira/i24NEWS 26e semaine de manifestations contre la réforme judicaire à Tel-Aviv, le 1er juillet 2023

Le mouvement de protestation a marqué un grand coup ce lundi, lorsque des milliers de manifestants ont afflué à l’aéroport Ben-Gourion de Tel-Aviv. Les manifestants sont arrivés au Terminal 3 de l’aéroport à 17h en voiture et en train, malgré les directives de la police qui a limité à 5 000 le nombre de participants et imposé le rassemblement au Terminal 1, moins fréquenté. Plusieurs incidents ont été rapportés lors de nouvelles manifestations d'opposants à la réforme judiciaire ce jeudi soir également, organisées devant les domiciles de plusieurs députés et ministres.

Oscar Ferreira/i24NEWS Une affiche assimilant Benjamin Netanyahou à Pablo Escobar durant une manifestation contre la réforme judicaire à Tel-Aviv, le 1er juillet

Lors d'un rassemblement devant la maison du ministre de la Justice Yariv Levin à Modiin, une grenade fumigène a été lancée par des protestataires, tandis que d'autres ont bloqué la route menant au domicile. Une personne se trouvant sur les lieux a été arrêtée.

Yuval Noah Harari à Tel Aviv

Les organisateurs s’attendent à une augmentation de la participation ce samedi soir. Ces derniers ont déclaré dans un communiqué que plus de 150 cortèges sont prévus dans tout le pays. A Tel-Aviv, épicentre du mouvement, le principal rassemblement débutera à 19 heures (heure d’Israël) et se dirigera comme d’habitude vers le boulevard Kaplan. Les discours débuteront aux alentours de 20h30, afin d’inclure les juifs pratiquants respectant le Shabbat. Parmi les orateurs attendus, le célèbre professeur israélien Yuval Noah Harari.

Les organisateurs ont appelé les manifestants à une journée “comme nous n’en avons jamais vu auparavant en Israël”, répondant aux propos de Benny Gantz, leader du parti de l’Unité nationale qui a appelé le gouvernement cette semaine à une reprise des pourparlers. Les manifestants ont réitéré leur demande de ne pas négocier tant que la législation judiciaire ne sera pas complètement abandonnée.