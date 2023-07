Réforme judiciaire : le chef d'état-major appelle les réservistes à ne pas refuser le service

Des centaines de réservistes de l'armée de l'air israélienne envisagent de ne plus porter l'uniforme en raison de l'avancement de la réforme judiciaire

Le chef d'état-major, Herzi Halevy, a réagi dimanche aux menaces proférées ces derniers jours par des centaines de réservistes de ne plus servir dans l'armée en signe de protestation contre la réforme judiciaire. Lors de la cérémonie d'échange de commandement du commandement sud, Halevy a déclaré : "Ces derniers jours nous obligent à nous concentrer sur la mission de sécurité et la cohésion qui la soutient. Dans la réalité actuelle, nous n'avons pas l'autorité de ne pas répondre à chaque défi et mission. Cela nécessite de l'engagement, de la détermination, de la persévérance, ainsi que la résilience de l'État et de ses citoyens."

Dans la matinée, le site Walla a révélé que des centaines de réservistes de l'armée de l'air israélienne envisageaient de ne plus porter l'uniforme en raison de l'avancement du processus législatif pour faire adopter une partie de la réforme judiciaire proposée par le gouvernement, qui a été modifiée par rapport à sa version originale.

110 officiers ont envoyé une lettre au ministre de la Défense, Yoav Gallant, et au chef d'état-major, Herzi Halevi, dans laquelle ils menaçaient de ne plus se porter volontaires pour le service de réserve si la réforme était promulguée. "Nous annonçons aujourd'hui que si la loi abolissant le caractère raisonnable, ou toute autre mesure faisant partie de la réforme judiciaire, est adoptée en troisième lecture à la Knesset, nous serons contraints d'arrêter immédiatement notre volontariat pour le service de réserve."

Avshalom Sassoni/Flash90 Des membres de la réserve "Frères d'armes" tiennent une conférence de presse à Tel Aviv, le 21 mars 2023

Il y a deux semaines, d'anciens membres du Shin Bet avaient mis en garde dans une lettre contre la situation si le gouvernement ne mettait pas immédiatement fin à son projet de réforme concernant la question du "caractère raisonnable". "Nous, des centaines d'anciens du Shin Bet qui connaissons intimement l'importance des formations critiques du système de sécurité et la complexité de la société israélienne, appelons le Premier ministre et le ministre de la Défense à arrêter immédiatement la législation et à la mettre de côté", avaient-ils déclaré.