Une tentative d'attaque au couteau a eu lieu dimanche après-midi à la station de tramway Ammunition Hill, rue Haim Bar-Lev à Jérusalem. La terroriste, une résidente du quartier de Pisgat Zeev à Jérusalem-Est âgée d'une cinquantaine d'années, a été neutralisée sur place et aucun blessé n'a été signalé. Le chef de la police Kobi Shabtai s'est rendu sur les lieux.

L'un des responsables de la sécurité à déclaré à Kobi Shabtai : "J'ai vu une femme suspecte monter et descendre du train. Je lui ai demandé ce qui se passait, si tout allait bien. Elle a mis sa main dans son sac et je lui ai demandé de sortir sa main. Puis elle a pris un couteau, j'ai alors reculé et j'ai tiré deux fois en l'air et lui ai demandé de jeter le couteau. Elle n'a pas écouté les recommandations, et elle a essayé de m'attaquer alors je lui ai tiré dessus". Le pays fait face à de nombreux attentats depuis plusieurs mois. La semaine dernière, une voiture-bélier a fait 7 blessés à Tel-Aviv, tandis qu'un soldat a été tué dans une attaque à Kedumim le lendemain.