Réforme judiciaire : le président Herzog appelle à la reprise urgente des négociations

Isaac Herzog a mis en garde contre contre "un raté d'une ampleur historique" en cas de renonciation au dialogue

S'exprimant dimanche à l'occasion d'une cérémonie d'Etat, le président Isaac Herzog a imploré la classe politique de renouer le dialogue autour de la réforme judicaire, mettant en garde, dans le cas contraire, contre "un raté d'une ampleur historique", et contre des fractures irréversibles au sein de la société israélienne.

"Les familles sont déchirées. Les voisins et les amis se transforment en ennemis (...) Tant de gens se tournent vers moi - issus du grand public ou de la classe politique - avec les mêmes mots de 'gâchis' et de 'tragédie'", a déclaré le président, avant d'affirmer : "Des accords sont possibles sur la question du caractère de raisonnabilité des lois. Pourtant, personne n'est d'accord s'asseoir et parler - immédiatement et sans condition. C'est un raté d'une ampleur historique."

Isaac Herzog a ainsi appelé les parties à mettre leur égo de côté, en pensant aux conséquences à long terme de l'absence de dialogue. "C'est le moment de faire un effort, ensemble. Il est temps de penser aux conséquences. Mettez l'ego de côté ! Continuez à dialoguer !", a dit le chef d'Etat.

Ces déclarations interviennent alors que les pourparlers entre majorité et opposition autour de la réforme judiciaire sont suspendus depuis plus d'un mois, et que le gouvernement espère faire adopter unilatéralement l'une des clauses de la réforme ayant trait à la suppression du motif de raisonnabilité des lois. Dans ce contexte, le mouvement anti-réforme a accentué sa protestation et entrepris de multiplier les perturbations, aussi bien à l'aéroport Ben Gourion que sur les routes du pays.