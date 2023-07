Israël : Une découverte pourrait mener à la médecine personnalisée des maladies infectieuses

La découverte apporte des traitements plus efficaces pour les patients

Une équipe de chercheurs de l'Université de Tel-Aviv a découvert un moyen, à l'aide d'expériences et d'outils informatiques, de classer deux composants centraux de la réponse immunitaire qui fonctionnent à la suite de graves maladies infectieuses.

Une maladie infectieuse est une condition dans laquelle un micro-organisme parvient à pénétrer et à se multiplier dans le corps humain, causant des dommages directs aux cellules du corps. Les dommages peuvent également être indirects, à la suite de la réaction du système immunitaire, par exemple la création d'une inflammation contre le même agent pathogène.

La découverte ouvre une porte sur le monde de la médecine personnalisée dans le domaine des maladies infectieuses et apporte des traitements plus efficaces pour les patients.

La recherche a été dirigée par le professeur Irit Gat-Viks et le professeur Eran Bacharach, avec les doctorants Ofir Cohn et Gal Yankovitz de la Shmunis School of Biomedicine and Cancer Research de la George S. Wise Faculty of Life Sciences et a été publiée dans la prestigieuse revue "Cell Systems".

"Nos nouvelles observations et une classification plus précise de la réponse inflammatoire nous ont permis d'identifier de nouveaux indicateurs et marqueurs dans notre circulation sanguine. Tout cela signifie qu'à partir de simples tests sanguins, nous pouvons en apprendre beaucoup sur l'état de santé des personnes qui sont tombées malades et leur donner un traitement plus complet en fonction du développement de l'infection", a déclaré le Prof. Gat-Viks.

"La médecine personnalisée existe aujourd'hui pour les maladies "régulières" telles que le cancer, mais il n'y a presque pas d'utilisation de méthodes personnalisées dans le domaine des maladies infectieuses. Les personnes présentant des réactions extrêmes à l'infection par des micro-organismes tels que les virus ou les bactéries, manquent aujourd'hui d'une réponse médicale adéquate. Nous visons à poursuivre la recherche et à découvrir plus de sous-groupes avec des réactions différentes parmi la population afin que nous puissions aider les médecins à affiner leur diagnostic et à fournir un traitement approprié à leurs patients", a-t-il conclu.