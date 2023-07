Israël : vague de chaleur extrême dès mardi

La canicule devrait durer une semaine

Israël se prépare à une longue vague de chaleur qui frappera le pays dès mardi, atteignant les 46 degrés dans certaines villes dont Beit Shean. Les températures seront plus élevées que la normale à partir de mardi, et atteindront un pic jeudi, première canicule extrême de l'été. La canicule sera relativement longue, et devrait s'étendre sur près d'une semaine.

Les températures seront supérieures à 30 degrés dans tout le pays, et supérieures à 40 dans le sud et l'est. 32 degrés sont attendus sur la côte jeudi, mais l'humidité sera très élevée, donc le ressenti équivaudra à 42 degrés.

Zuzana Janku/FLASH90 Une femme israélienne sur la plage Gordon de Tel Aviv

À Beit Shan, plus de 42 degrés sont attendus à partir de mercredi et pendant au moins cinq jours de suite, avec un pic attendu comme mentionné jeudi à 46 degrés. À Tibériade, 44 degrés sont attendus, à Eilat 43, à Jérusalem 36 et à Tel-Aviv 32.

En outre, la mer sera très agitée et dangereuse pour la baignade, avec des vagues atteignant plus d'un mètre de haut et la température de l'eau sera de 28 degrés.