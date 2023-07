Tel-Aviv : les oeuvres de 4 demandeurs d’asile africains dans une exposition innovante

L'exil se reflète incontestablement dans leur art

L'exposition "I will be your mirror" présente de manière fascinante une vingtaine de peintures réalisées par quatre artistes demandeurs d'asile arrivés d'Afrique en Israël, il y a une quinzaine d’années. C'est la première fois que des œuvres nées d’un workshop, qui mêle art et recherche sont exposées à Tel-Aviv. Le vernissage aura lieu mercredi 12 juillet à 19h30, à l'Institut français de Tel-Aviv. i24NEWS a interviewé Karen Akoka, Maîtresse de conférence à l'Université Paris Nanterre, enseignante et chercheuse, spécialisée sur les politiques migratoires, qui a co-organisé le projet avec Hamutal Sadan et Inbal Egoz. Cette initiative exceptionnelle ouvre une fenêtre sur la situation des demandeurs d'asile en Israël, et a pour objectif de sensibiliser le public à cette question encore trop peu abordée dans le domaine de l'art.

"C'était important pour moi de sortir du format classique de l’article scientifique. Je voulais associer ma recherche à un engagement social qui met en avant la création et le soutien aux artistes. J'ai rencontré Hamutal qui fait une thèse sur l'art des demandeurs d'asile en Israël et qui travaille dans une association en faveur des demandeurs d'asile et nous avons élaboré ce concept novateur", a déclaré Karen Akoka à i24NEWS.

Pendant six mois, les deux femmes ont mis en place un workshop pour les artistes, avec une rencontre par mois, où ils ont construit tous ensemble l’exposition. Durant ces ateliers, les artistes ont exprimé par le biais de l’art, leur vécu et leurs émotions vis-à-vis de l'exil. Ils ont également eu la chance de faire la connaissance de deux commissaires d’exposition et d’une artiste israélienne d'origine éthiopienne pour les familiariser avec le monde de l'art israélien, dont ils sont à la marge en raison de leur statut.

Caroline Haïat/i24NEWS Karen Akoka

"Il y avait un temps pour la peinture et un temps pour la discussion autour de différents thèmes dont la réflexion sur le rapport entre soi et l'environnement et de leur situation. Ainsi, on a créé un dispositif d'interaction, pour mieux comprendre les politiques migratoires et leurs effets sur les personnes, c'était à la fois un projet artistique et de recherche", souligne Karen Akoka.

Qui sont les artistes? Des profils variés

Tesfalem Fissaha, Naka Pitia, Selam Mamush et Tsegey Berhe sont arrivés en Israël lorsqu'ils étaient enfants ou déjà adultes. En attente d’une réponse à leur demande d’asile depuis des années, leur avenir demeure une interrogation persistante. L'art représente donc pour eux une échappatoire, un point de lumière dans leur vie difficile mais aussi une force pour pouvoir continuer à se battre. La peinture est leur terre ferme. Tsegay, Naka et Tesfalem sont autodidactes tandis que Selam est étudiante en art.

"Naka et Selam ont rejoint Israël très jeunes, elles sont complètement intégrées et parlent hébreu parfaitement. C'est leur chez elles, mais c'est un chez elles qui ne veut pas d'elles", déplore Karen Akoka.

Karen Akoka Selam Mamush, "Blue Brain"

Naka Pitia, 26 ans, est née en Égypte de parents originaires du sud Soudan. En Israël depuis 2006, elle a grandi à Nahariya où elle a commencé à peindre. Selam Mamush, âgée aujourd'hui de 23 ans, est née au Soudan de parents éthiopiens et érythréens. Elle est arrivée en Israël avec sa famille à l'âge de huit ans. Elle travaille notamment sur l"image féminine, sa propre image corporelle, et les défis en tant que femme noire et chrétienne. Tsegay Berhe, 43 ans, né en Érythrée, est arrivé en Israël plus tard, à l'âge de 30 ans. Sa peinture se concentre sur la répression en Érythrée et le sort des demandeurs d’asile en Israël. Enfin, Tesfalem Fissaha, 40 ans, né en Érythrée, a fui son pays pour Israël à 27 ans. Il aime notamment peindre dans les cafés pour s'inspirer des gens qui l'entourent.

L'exil se reflète incontestablement dans leur art. Dans l'une des peintures de Selam, on peut notamment observer une manifestation des demandeurs d'asile en Israël, tandis que Tsegay a peint son colocataire qui fait la vaisselle dans sa chambre qui le ramène à sa condition difficile et Naka peint la mer, qui lui rappelle son enfance.

Karen Akoka Tsegay Berhe, "Glue Work"

Le miroir : reflet de soi et de l’autre

Le miroir, thème central de l'exposition, a été pensé comme un espace pour que la société se regarde et révise son approche sur le sujet. Le miroir offre un lieu de rencontre où se brouillent l'altérité et le même pour qu’une société puisse mieux s'observer.

"Ce thème permet de réussir à parler de soi et de son rapport à l'autre sans être complètement assigné à la différence. Ce sont des artistes et ils ne veulent pas être réduits à leur statut de demandeurs d’asile, ils veulent être reconnus pour leur production artistique. Le miroir est une manière de déjouer les assignations identitaires qui sont très fortes en Israël, d’autant plus quand les personnes ne sont pas juives. Nous voulions travailler sur cette articulation entre soi et l'autre, en déjouant la rigidité des catégories", explique Karen.

En Israël, les demandeurs d'asile doivent renouveler tous les trois mois leur autorisation de séjour et sont dans une précarité administrative et juridique. Aujourd'hui, environ 35 000 demandeurs d'asile, dont 90% sont Erythréens ou Soudanais sont en attente d’une régularisation de leur situation.

Karen Akoka Naka Pitia, "Church of the Holy Heart"

"Il est crucial de faire connaître la condition des demandeurs d'asile en Israël, afin que la société puisse se regarder à travers leur art et la violence des politiques d’asile. C'est important de ne pas réduire ces personnes à des victimes et de voir à quel point leur existence déborde d’énergie, de talent, de créativité et de force", a déclaré Karen Akoka.

Selon elle, le cumul d’initiatives du genre peut avoir un impact certain sur la société, sensibiliser et faire bouger les mentalités; l’art est un "canal pour toucher des gens qui ne s'intéressent pas forcément à ces problématiques".

L’exposition à découvrir jusque fin août, a été soutenue par l’Institut français d'Israël, le Centre de Recherche Français à Jérusalem et l’association Hotline for Refugees and Migrants.

Caroline Haïat