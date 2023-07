Ils sont soupçonnés de vouloir mener des activités terroristes sur le territoire israélien inspirées par l'organisation

Le Shin Bet et la police du district nord ont arrêté trois jeunes hommes de la ville de Nazareth en raison de leur soutien au Hamas, lors d'une opération conjointe du service de sécurité générale et de la police israélienne. Ce lundi matin, des actes d'accusation ont été déposés contre un adulte et deux mineurs. Les individus ont été arrêtés pour être interrogés au cours des dernières semaines, en raison de leur soutien à l'organisation du Hamas et de leur intention de perpétrer des activités terroristes sur le territoire israélien inspirées par l'organisation.

Parmi les détenus se trouve Mobin Ahmed Younes, 19 ans, dont l'enquête a révélé des informations sur son identification avec l'organisation Hamas. Il a également été révélé que Mobin et d'autres jeunes sont des adeptes des contenus du Hamas, fréquentaient la mosquée Al-Aqsa pendant le dernier mois du Ramadan (2023) et participaient à des rassemblements du Hamas en portant des drapeaux et en chantant des chansons à la gloire de l'organisation. En outre, il est apparu au cours de l'enquête que Mobin avait été filmé à Al-Aqsa alors qu'il exprimait son identification avec l'organisation du Hamas. Les conclusions de l'enquête indiquent que les trois individus avaient fabriqué des cocktails Molotov, qu'ils prévoyaient de lancer sur les forces de sécurité.

police spokeperson Des individus ont été arrêtés pour leur soutien au Hamas

Par ailleurs, l'un des suspects a été photographié sur le toit d'une maison de sa localité, tenant une arme et enveloppé dans des drapeaux du Hamas. L'enquête a mis en exergue l'attirance accrue des jeunes garçons arabes israéliens pour les contenus qui montrent une identification avec des organisations terroristes.

"Le Hamas continue à diffuser son idéologie parmi les citoyens de l'État d'Israël et ses résidents et, entre autres, à les recruter par le biais de la propagande distribuée sur le Mont du Temple et sur les réseaux sociaux, dans le but de promouvoir le terrorisme en Israël", met en garde le communiqué conjoint du Shin Bet et de la police

À l'issue de l'enquête, un acte d'accusation sera déposé ce lundi contre les trois personnes devant le tribunal de district de Nazareth et une demande d'arrestation sera déposée jusqu'à la fin de la procédure judiciaire.

Le Service général de sécurité et la police israélienne prennent très au sérieux toute implication de citoyens israéliens dans des activités qui mettent en danger la sécurité de l'État, et continueront à prendre les mesures à leur disposition afin de traiter résolument les phénomènes liés aux idéologies islamiques extrêmes, de contrecarrer toute menace et de poursuivre strictement toutes les personnes impliquées.