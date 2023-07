Israël : la police a saisi plus de 1 000 armes illégales depuis le début de l'année

La majorité des armes à feu confisquées étaient des armes improvisées de type mitraillettes Carlo

L'armée israélienne a saisi 962 armes à feu illégales et des centaines d'engins explosifs lors de 1307 saisies différentes depuis le début de l'année, a déclaré le porte-parole de la police israélienne.

La police a noté qu'envion cinq armes illégales étaient saisies chaque jour. Les armes à feu comprenaient 163 fusils d'assaut comme les armes de la famille AR-15 et 47 fusils de chasse. La majorité des armes à feu confisquées étaient des armes improvisées de type mitraillettes Carlo. En plus de ces armes, la police a trouvé 117 077 cartouches de divers calibres et types et a confisqué 930 armes à feu factices.

"Depuis le début de l'année, la police israélienne a déjoué plus de 40 incidents au cours desquels des criminels étaient sur le point de tirer pour blesser des personnes", a déclaré la police israélienne. Les armes à feu n'ont pas été les seules armes saisies par la police au cours du premier semestre de l'année. La police a confisqué 316 grenades de différents types, 131 autres engins explosifs et 2651 feux d'artifice.

Depuis le début de l'année, plus de 115 Arabes israéliens ont été victimes de crimes d'honneur et de violences.

