Joe Biden a déclaré dimanche que le gouvernement Netanyahou est "le plus extrémiste de l'histoire"

Le ministre israélien des Finances Betsalel Smotrich, a déclaré lundi qu'il "respecte" le président américain Joe Biden, mais qu'il n'est pas d'accord avec lui sur la politique à mener en Cisjordanie concernant notamment les implantations. "Les États-Unis veulent deux États pour deux peuples et nous pensons que c'est du suicide", a déclaré M. Smotrich, qui occupe également un poste au ministère de la Défense lui conférant une large autorité sur la construction dans les implantations. "La terre d'Israël est la nôtre, nous ne ferons aucun compromis", a martelé de son côté le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir.

Haïm Goldberg/Flash90 Le ministre des Finances Betsalel Smotrich dirige une réunion de la faction de la Knesset de son parti, le Sionisme religieux, le 10 juillet 2023.

Le président américain avait déclaré dimanche lors d'un entretien accordé à la chaîne américaine CNN que le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahou est "le gouvernement israélien le plus extrémiste" qu’il ait jamais vu. Selon lui, certains de ses membres comme Itamar Ben Gvir et BetsaleI Smotrich alimentent les problèmes en Cisjordanie en permettant notamment aux Juifs de s’installer "où ils veulent".

Le chef du parti de l'Union nationale, Benny Gantz, a accusé le Premier ministre Benjamin Netanyahou de nuire aux liens d'Israël avec les États-Unis et le président Joe Biden. "Je suis troublé par le fait que Netanyahou sacrifie les besoins stratégiques de l'État d'Israël afin de plaire à Yariv Levin (ministre de la Justice), à Betsalel Smotrich (ministre des Finances) et à Itamar Ben Gvir (ministre de la Sécurité nationale)", a déclaré M. Gantz lors d'une réunion de son parti à la Knesset.

Yonatan Sindel/Flash90 Le leader du Parti de l'unité nationale Benny Gantz

M. Gantz faisait référence à l'inquiétude du président démocrate concernant le projet de loi du gouvernement sur la réforme du système judiciaire demandé par M. Levin, qui doit être examiné en première lecture par la Knesset ce mardi soir, ainsi qu'au plaidoyer de M. Smotrich et de M. Ben Gvir en faveur d'une expansion accrue des implantations en Cisjordanie. "Il s'agit d'une trahison de la sécurité des citoyens israéliens et de ses objectifs stratégiques", a affirmé M. Gantz, ajoutant que les préoccupations de l'administration Biden à long terme pourraient présager d'"une menace pour la suprématie d'Israël en matière de sécurité dans la région".

Yonatan Sindel/Flash90 Yair Lapid

De son côté, le chef de l'opposition Yaïr Lapid a soutenu que le projet de loi du gouvernement visant à limiter l'utilisation du motif de raisonnabilité nuirait à la cote de crédit d'Israël, "porterait atteinte aux moyens de subsistance de chaque citoyen israélien, et nous isolerait des États-Unis", ajoutant que "cela déchirerait encore plus le peuple juif". "Il n'est pas trop tard. Il est encore possible d'arrêter", a déclaré M. Lapid, qui soutient lui aussi la reprise des négociations.

Selon Avi Pazner, ex-ambassadeur israélien en France, les déclarations faites par M. Smotrich concernant les dizaines de milliers de maisons dans les implantations de Cisjordanie "ont été très mal accueillies" à Washington. "Ces déclarations ont fait mauvaise impression et je crois qu'il ne suffira pas cette fois-ci de geler la législation. Il faudra adapter plus significativement notre politique dans les Territoires en tenant compte des Américains", a-t-il soutenu sur i24NEWS.