Les organisateurs des manifestations en soutien à la réforme judiciaire ont appelé à un rassemblement boulevard Kaplan Tel-Aviv "dans les prochains jours", au soir de l'adoption définitive du texte, à l'épicentre même de la mobilisation des anti-réforme.

"Nous n'avons pas l'intention de rester silencieux face à la violence des anarchistes qui mettent le feu aux rues. Dans un pays démocratique, c'est le gouvernement qui est souverain, et non une minorité violente qui n'est pas prête à accepter la décision des électeurs. La législation doit être adoptée, à commencer par l'amendement à la loi visant à réduire le motif du caractère raisonnable", a déclaré Barla Crombie, l'initiatrice du rassemblement.

Les organisateurs espèrent réunir de nouveau plusieurs centaines de milliers de participants pour exprimer leur soutien à la poursuite de la législation de la réforme. Ces appels à la mobilisation de droite interviennent dans le contexte du durcissement de la protestation anti-réforme, marquée par des violences ainsi que le blocage de routes et une forte présence hebdomadaire à l'aéroport.

Yonatan Sindel/Flash90 Des milliers de personnes agitent le drapeau israélien lors d'une manifestation contre la refonte du système judiciaire, devant la Knesset à Jérusalem, le 20 février 2023

Les participants entendent demander au gouvernement "de résister à la violence et aux menaces des gauchistes, et de poursuivre le processus législatif de manière responsable afin d'aboutir à la réforme du système judiciaire". Les partisans de la réforme appelleront également les différentes autorités "à faire respecter la loi face aux anarchistes et émeutiers", ainsi qu'à adopter une ligne dure face aux appels à la désobéissance des réservistes qui mettent l'armée en danger.

Noam Revkin Fenton/Flash90 Des manifestants de droite participent à une manifestation de soutien au projet de réforme judiciaire du gouvernement israélien, à Jérusalem, le 15 avril 2023.

"Le soir du vote final sur la réduction de la clause sur la raisonnabilité des lois - une étape qui permettra au gouvernement de mettre en œuvre la politique que le public lui demande de mener - tout le camp national se rassemblera à Kaplan à Tel-Aviv pour dire à nos représentants que le peuple est avec eux", a déclaré le député Likoud Avihai Bowaron, l'un des leaders du mouvement pro-réforme Takuma 23.

L'ouverture de la session d'été de la Knesset en mai avait donné lieu au rassemblement de 600 000 partisans de la réforme devant le Parlement. Cette manifestation s'ajoutait à un certain nombre d'autres rassemblements ces derniers mois en faveur de la réforme judicaire.