L’Université de Tel-Aviv au 1er rang mondial des universités non-américaines pour la production de "licornes"

43 diplômés de l’Université de Tel-Aviv ont fondé des licornes, start-ups valorisées à au moins un milliard de dollars, entre 1997 et 2021, soit 10 de plus que l’Université d’Oxford, ce qui la place en tête des universités non américaines dans le monde, a rapporté lundi l'Université de Tel-Aviv dans un communiqué. Ces résultats sont issus d'une étude menée par la Business School de l’Université Stanford aux Etats-Unis, sous la direction du professeur Ilya Strebulaev.

D’après l’étude, publiée début juillet dans le cadre de l'Initiative Capital-risque de la Business School de Stanford, fondée en 2015 par le Prof. Strebulaev, professeur d’économie et finances à la Business School de Stanford spécialisé dans la recherche sur le capital-risque, près de 30 % des fondateurs de licornes financées par du capital-risque basées aux États-Unis ont fréquenté ou travaillé dans une université non américaine.

L’équipe de recherche a compilé une base de données comprenant toutes les licornes américaines depuis 1995, soit des centaines d’entreprises-licornes recoupant des dizaines d'industries, toutes financées par du capital-risque et ayant réalisé au moins un tour de financement privé ou un financement de sortie (« exit ») évalué à un milliard de dollars ou plus après le 1er janvier 1997.

"872 sur 2 916 des fondateurs de ces entreprises avaient un lien académique ou professionnel avec une institution académique non américaine", explique le professeur Strebulaev. "Parmi ces universités, l'Université de Tel-Aviv se distingue comme une plaque tournante de premier plan pour les talents entrepreneuriaux, ayant «produit» un nombre impressionnant de 43 fondateurs de licornes".

L'UTA est suivie par l’Université d'Oxford et le Technion de Haifa avec respectivement 33 et 32 fondateurs de licornes, suivi par l'Université Hébraïque de Jérusalem à la 4e place. Notons que l’ensemble des universités israéliennes est bien placé dans ce classement, puisque l’Université Ben Gourion du Néguev y est également présente à la 8e place. Le Prof. Strebulaev note également les contributions importantes des universités qui ne figurent pas dans le top 10 mais qui sont les meilleurs représentants de leur pays, par exemple, l'Institut indien de technologie de Delhi qui a produit 16 fondateurs de licornes, l'Université Tsinghua en Chine et l'INSEAD en France qui ont produit respectivement 14 et 11 fondatrices de licornes.