La vidéo d'un jeune Juif français "sauvant" une personne en détresse fait le buzz en Israël

La vidéo d'un Juif français sauvant une personne en détresse fait le buzz jusqu'en Israël. Sur les images mises en ligne par Dimerci tv, un YouTubeur français connu pour ses "expériences sociales" et comptant 3,1 millions d'abonnés, on voit ce dernier s'asperger d'essence en pleine rue et sortir un briquet, comme s'il était sur le point de s'immoler. Son objectif : tester l'empathie des gens face à une telle situation.

Parmi les passants, la seule personne à réagir est un jeune homme portant kippa et tsitsit (vêtement religieux) qui se saisit du briquet et prend le jeune homme par l'épaule, visiblement déstabilisé, afin de le réconforter.

Si la vidéo, vue plus de 230 000 fois en deux jours rien que sur YouTube, n'a pas pu être authentifiée, le jeune Juif dont l'identité n'est pas connue a assuré que la scène n'était pas un "fake", et qu'il pensait vraiment que cette personne allait se suicider. Les images, largement partagées en Israël, y compris par Ariel Alharr, porte-parole d'Itamar Ben Gvir, ont suscité de très nombreux commentaires : "Fier d'être juif, vidéo incroyable, bravo", a écrit un internaute, tandis qu'un autre a déploré le manque de réaction des gens autour les réactions des gens autour : "Les gens dans le café qui n'ont rien fait me font pleurer." Les médias israéliens ont eux aussi relayé la fameuse vidéo.