La majorité a salué "la victoire de la démocratie", des membres de l’opposition ont frappé sur les tables en scandant "La honte !" (Bousha en hébreu)

Au terme d’une nuit orageuse au Parlement israélien, la loi d'annulation du caractère raisonnable des lois a été adoptée mardi, en première lecture, par une majorité de 64 députés.

L’annonce du résultat du vote de ce volet controversé de la réforme judiciaire promue par le gouvernement a entraîné de vives protestations au sein du plénum de la Knesset. Des membres de l’opposition ont frappé sur les tables en scandant "La honte !" (Bousha en hébreu). De leur côté, les députés de la majorité ont exprimé leur satisfaction en applaudissant longuement, saluant "la victoire de la démocratie".

"La loi adoptée aujourd'hui est une première étape importante sur la voie de la correction du système judiciaire et du rétablissement de la confiance perdue du public dans celui-ci", a déclaré le ministre de la Culture et des Sports Miki Zohar après l'approbation de la loi. S’exprimant juste avant le vote, le ministre de la Justice Yariv Levin a justifié le bien-fondé, selon lui, de l’abrogation de la loi : "Une telle situation avec une Cour suprême qui juge les lois en fonction de ce qui est raisonnable à leurs yeux, leur position personnelle, subjective et politique - est une situation qui ne peut être acceptée. C'est une situation qui sape le fondement du régime démocratique."

Yonatan Sindel/Flash90 Une députée de l'opposition expulsée de la Knesset, le 11 juillet 2023

De son côté, l'opposition dénonce au contraire une loi anti-démocratique. "En pleine nuit, comme des voleurs, le gouvernement a fait passer l'annulation du motif de raisonnabilité. Il a prouvé que rien ne l'intéressait sauf les lois anti-démocratiques", a déclaré Yair Lapid. "Mais La lutte n'est pas terminée. Nous n'abandonnerons jamais les valeurs de l'État d'Israël. Des millions d'Israéliens descendront dans la rue demain avec le drapeau du pays pour dire : Nous n'abandonnerons pas."

Les organisations de protestation contre la réforme ont affirmé pour leur part qu’avec ce vote, le pays était "engagé sur la voie de la dictature". "L'État d'Israël vit l'un de ses moments les plus difficiles. La loi extrême d’abolition du caractère raisonnable des lois est la clé qui peut ouvrir la porte à la dictature, car elle permettra la destitution du procureur, des nominations illusoires et plus tard la destruction complète de la démocratie israélienne. Il est temps d'agir."

Signe de ces tensions extrêmes, des opposants à la réforme ont cherché à perturber le vote en s’introduisant dans le plénum de la Knesset, avant d’être refoulés par le personnel de sécurité du Parlement. Par mesure de précaution, l’accès à la salle plénière a ensuite été fermé. Répondant à l’appel des organisations anti-réforme qui ont appelé à une "journée de résistance" en cas d’adoption de la loi en première lecture, des manifestants ont entrepris dès les premières heures du jour de bloquer des routes et de brûler des pneus dans plusieurs villes comme à Herzliya. A Haïfa, des protestataires se sont rassemblés devant le tribunal de district, surveillés de près par les forces de police présentes afin d’empêcher d’éventuels blocages de routes. Une portion de la route 1 reliant Jérusalem à Tel-Aviv a également été bloquée par les manifestants., tout comme l'autoroute Ayalon de Tel-Aviv et la route 4.

Des perturbations similaires sont attendues dans le pays tout au long de la journée, y compris à l'aéroport Ben Gourion où les protestataires ont prévu de se rassembler en nombre.