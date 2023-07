Le Patriarche latin de Jérusalem fait cardinal : un message clair du Vatican à Israël

En renforçant le statut du patriarche latin, le pape souligne l’importance de la présence catholique à Jérusalem dans le contexte de tensions interreligieuses

Le patriarche latin de Jérusalem, Pierbattista Fitzbala, a été fait cardinal par le pape François, une première pour un ecclésiastique occupant cette fonction dans la capitale israélienne. Cette décision loin d'être anodine, annoncée lundi par le Vatican, envoie plusieurs messages à Israël.

En renforçant le statut du patriarche latin, le pape vise à souligner l’importance de la présence catholique à Jérusalem dans le contexte des tensions interreligieuses de plus en plus fortes dans la ville sainte, et espère donner plus de poids à son représentant afin d’aider à résoudre le problème. Ces derniers mois, de nombreux incidents contre des chrétiens impliquant des Juifs extrémistes ont en effet été recensés, tels des crachats ou des profanations de tombes ou d’églises. Pas plus tard que lundi, trois jeunes hommes ont été arrêtés, soupçonnés d'avoir craché sur un prêtre dans la vieille ville.

Face à cette situation, le président de la Knesset a rencontré Pierbattista Fitzbala il y a deux semaines. Lors de cette réunion, Amir Ohana a fermement condamné les manifestations de violence contre le clergé et les citoyens chrétiens. "Nous ne sommes pas prêts à accepter une telle situation. Nous voulons que les chrétiens se sentent libres et en sécurité ici. L'État d'Israël défend les valeurs de liberté de religion et de culte pour tous ses citoyens, et nous veillerons à ce que celles-ci continuent d'être préservées", a-t-il dit.

AFP Cimetière chrétien vandalisé à Jérusalem

Dans une interview accordée à l'agence de presse AP, le Patriarche latin a lié les tensions interreligieuses à la mise en place du gouvernement de droite qui, selon lui, encourage les extrémistes. "Ces gens se sentent protégés, c'est comme si l'atmosphère politique justifiait désormais les attaques contre les chrétiens", a-t-il estimé.

L'autre objectif de la promotion de Pierbattista Fitzbala au rang de cardinal est d'accroître l'implication du Vatican dans la région, notamment pour ce qui est du processus de paix israélo-palestinien. En annonçant que le patriarche latin de Jérusalem était fait cardinal, le pape François a d'ailleurs lancé un appel au calme dans le contexte des tensions en Cisjordanie.

AHMAD GHARABLI / AFP Les chrétiens orthodoxes se rassemblent autour de l'Edicule, traditionnellement considéré comme le lieu de sépulture de Jésus-Christ, lors de la cérémonie du feu sacré à l'église du Saint-Sépulcre de Jérusalem, le 23 avril 2022

Enfin, le Vatican espère faire avancer les négociations pour un premier accord économique avec Israël, garantissant à l'Église catholique une exonération de taxes foncières sur ses actifs.

Pierbattista Fitzbala, qui vit depuis 20 ans Israël parle parfaitement l’hébreu et entretient de nombreux liens avec des responsables israéliens. Patriarche latin de Jérusalem depuis 2020, il a auparavant occupé des postes à responsabilité de premier plan.