Israël : Y. Gallant appelle à l'unité "face à nos ennemis"

"La force de Tsahal repose sur l'unité de ses combattants"

Le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, s'est exprimé mardi soir lors d'une cérémonie commémorant le 50e anniversaire de la guerre du Yom Kippour, et a fait référence aux manifestations contre la réforme judiciaire qui ont paralysé le pays aujourd'hui.

"Les appels qui se font entendre ces jours-ci pour encourager les refus et arrêter le volontariat des réservistes menacent l'unité des rangs, sont dangereux et sont une récompense pour notre ennemi", a-t-il affirmé alors que certains appellent à boycotter le service militaire et à déserter l'armée en signe de protestation contre la réforme judiciaire.

Le ministre de la Défense a déclaré que "la force de Tsahal reposait sur l'unité de ses combattants qui ont compris l'ampleur de la situation et se tiennent prêts ensemble pour chaque mission, unis devant un objectif. Aujourd'hui encore, la clé du succès de nos missions réside dans l'unité de nos rangs face à nos ennemis", a-t-il ajouté.

Au terme d’une nuit orageuse au Parlement israélien, la loi d'annulation du caractère raisonnable des lois a été adoptée mardi, en première lecture, par une majorité de 64 députés.

Tomer Neuberg/Flash90 Manifestation à Tel-Aviv

L’annonce du résultat du vote de ce volet controversé de la réforme judiciaire promue par le gouvernement a entraîné de vives protestations au sein du plénum de la Knesset.

Ce mardi, des milliers de manifestants ont bloqué les artères principales du pays ainsi que l'aéroport Ben Gourion. Des violences et des heurts ont été constatés dans les cortèges.