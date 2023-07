"Coup d'État judiciaire" : résumé de la journée de manifestations en Israël

"Ils veulent une dictature et transformer ce pays en un État religieux orthodoxe d'extrême droite", a affirmé un manifestant

Les manifestants contre le projet de réforme judiciaire du gouvernement israélien avaient promis une "journée de perturbation" mouvementée et de grande ampleur mardi - et ils ont tenu leur promesse en bloquant les rues, les autoroutes et les accès routiers au terminal principal de l'aéroport international Ben Gourion.

Tomer Neuberg/Flash90 An apprehended protestor in Tel Aviv, Israel.

"Ils veulent une dictature et transformer ce pays en un État religieux orthodoxe d'extrême droite", a déclaré Eitan Golan, un manifestant contre le remaniement judiciaire. "Nous ne le permettrons pas. Cela n'arrivera jamais, cela n'arrivera pas, peu importe ce qui se passe". "La démocratie est attaquée, les droits des citoyens israéliens sont attaqués. Nous sommes ici pour les protéger et pour dire : "Arrêtez le coup d'État, arrêtez le coup d'État judiciaire", a déclaré de son côté Deborah Galili, une manifestante. Dans le centre de Tel-Aviv, les manifestants se sont heurtés à la police, ce qui a conduit à l'arrestation de 71 personnes, dont 45 ont été relâchées.

"L'entière responsabilité des textes incombe au gouvernement, tandis qu'une poignée de juges qui ne sont pas tenus de rendre compte au public s'arrogent l'autorité", a lancé le ministre israélien de la justice, Yariv Levin. "Cette réalité contredit, de la manière la plus profonde, le fondement premier de toute démocratie", a-t-il soutenu.

Chaim Goldberg/Flash90 Tel Aviv, Israël

À l'extérieur du terminal principal de l'aéroport Ben Gourion ce 11 juillet, des échauffourées ont eu lieu entre les manifestants et la police, ce qui a conduit à des dizaines d'arrestations. Les médias israéliens ont estimé que plus de 10 000 manifestants s'étaient présentés à l'aéroport, bloquant totalement les transports vers celui-ci.

Fin mars, M. Netanyahou avait décrété une pause dans le processus législatif pour permettre des discussions avec les partis d'opposition. Mais fin juin, les deux principaux chefs de l'opposition, Yaïr Lapid et Benny Gantz, ont suspendu leur participation aux pourparlers après un vote qu'ils considéraient faussé à la Knesset.