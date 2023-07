"Le Hezbollah provoque et profite du fait qu'Israël a l'air divisé et plus faible" (Ehud Olmert)

"L'armée israélienne répondra avec force si le Hezbollah décide de traverser la frontière"

"Je ne suis pas convaincu que Nasrallah veuille rentrer à nouveau dans un conflit avec Israël. Le Hezbollah provoque et profite du fait qu'Israël a l'air divisé et plus faible politiquement, mais il ferait une grave erreur s'il interprétait cette situation comme un défaut de détermination", a déclaré mercredi soir l'ancien Premier ministre israélien Ehud Olmert dans le Prime sur i24NEWS.

Ces propos surviennent alors que trois membres du Hezbollah libanais ont été blessés ce mercredi par des tirs israéliens près de la frontière avec Israël, selon une source de sécurité dans le sud du Liban.

Alors que la zone frontalière dans le sud du Liban est le théâtre d'incidents sporadiques entre les deux pays techniquement en état de guerre, Ehud Olmert a affirmé que, pendant 17 ans, "nous n'avons pas vu ce type de choses". "Après la Seconde guerre du Liban, le 12 juillet 2006, le Hezbollah a pris garde à ne pas entrer en confrontation avec Israël, il avait subi un coup terrible. Alors, l'armée israélienne répondra avec force si le Hezbollah décide de traverser la frontière", a-t-il insisté.

JACK GUEZ / AFP La clôture frontalière séparant Israël et le Liban, et derrière une tour de guet utilisée par le Hezbollah, le 27 octobre 2022

"Le gouvernement réagit comme il doit le faire", a affirmé Ehud Olmert, interrogé sur le fait de savoir si le gouvernement doit faire preuve de plus de fermeté face au mouvement terroriste. "Nous n'avons pas à faire de cette histoire de tentes une raison pour lancer un conflit, mais d'un autre côté, il faut déterminer très clairement les frontières et les limites. Nasrallah sait très bien ce qu'il se passera s'il les dépasse", a-t-il ajouté.

Evoquant les manifestations contre la réforme judiciaire qui se sont intensifiées ces derniers jours dans le pays, M. Olmert réfute les allégations de violence: "Je ne pense pas que les manifestations soient plus agressives, mais je pense que le gouvernement est plus radical. Il se passe quelque chose d'historique", a-t-il lancé.

"Le gouvernement d'Israël a déclaré la guerre à son peuple pour la première fois de son Histoire, mais c'est le peuple qui l'emportera. Cela prendra du temps, il y aura encore peut être des affrontements et des violences", a-t-il affirmé. "Mais quand on me demande si les manifestations sont violentes, je réponds d'aller voir à Paris", a-t-il poursuivi.

Avshalom Sassoni/Flash90 Manifestation contre la réforme judiciaire en Israël

Selon lui, les mouvements de protestation en Israël sont "mesurés et prudents" mais "ils peuvent se durcir". "La façon dont un gouvernement se comporte comme si le peuple n'avait pas d'importance, cela ne peut pas durer. Nous combattrons de toutes nos forces et nous allons l'emporter", a-t-il conclu.

Des milliers d'opposants au projet de réforme judiciaire ont manifesté mardi en Israël, bloquant des routes, après le vote en première lecture au Parlement d'une mesure controversée de ce texte accusé de porter atteinte à la démocratie.